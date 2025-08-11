Yenilenen Citroen Ami Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Citroen'in sevilen şehir aracı Ami, yenilenen versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilenen Citroen Ami, makyajlı tasarımı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki bu şehir aracının fiyatı ne kadar?

Fransız otomobil devi Citroen'in Türkiye'de de çok sevilen küçük şehir aracı Ami, yenilenen versiyonu ile satışa sunuldu. Eskisine kıyasla çok büyük olmasa da dikkate değer değişimler geçiren Citroen Ami, tüketicilerin ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte yeni Citroen Ami'nin fiyatına ve tasarımına yakından bakalım.

Yenilenen Citroen Ami, aracın mevcut tasarım dilini yansıtmaya devam ediyor. Ancak yeni modelin biraz daha makyajlı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Citroen'in yeni logosuna ev sahipliği yapmaya başlayan Ami, en çok da yeni jantlarıyla dikkat çekecek.

Karşınızda yenilenen Citroen Ami

Yeni Citroen Ami'nin iç tasarımında çok önemli bir iyileştirme bulunmuyor. Daha önceki versiyonda olduğu gibi yenilenen Ami'de de işlevsel ve sade bir kokpit görüyoruz. Aracın üretim amacını göz önünde bulunduracak olursak bunun normal bir durum olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz.

Yenilenen Citroen Ami, kaput altında da herhangi bir değişim görmedi. Bu bağlamda; önceki versiyonda bulunan 6 kW gücündeki motor, yeni versiyonda bulunmaya devam edecek. Maksimum hızı yine 45 km/s olan aracın menzili ise tahmin edebileceğiniz üzere 75 kilometre. B1 ehliyete sahip olan herkes, Citroen Ami'yi yasal olarak kullanabilecek.

Yenilenen Citroen Ami Türkiye fiyatı: