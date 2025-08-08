Bugatti, Soitaire programına ait Brouillard aracını tanıttı. Yalnızca 1 adet üretilecek bu araba, büyüleyici özellikler ve tasarımla geliyor. Aracın fiyatı açıklanmadı ancak şimdiye kadarki en pahalı Bugatti olduğu söyleniyor.

Fransa merkezli Bugatti, dünyanın en büyük lüks spor otomobil üreticilerinden biri konumundaydı. Şirket, yakın zamanda Solitaire isimli bir program başlatmıştı. Bu programda, özel olarak farklı farklı otomobiller üretilecekti. Onları özel yapan şey ise eşsiz olmaları, yani tek olmalarıydı. Hatta şirkete göre yılda sadece 2 adet Solitaire programında araç üretileceği söyleniyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu araçlar inanılmaz pahalı olacak.

İşte tam olarak Solitaire programının bir parçası olan Bugatti Brouillar da bunlardan biri. Yeni tanıtılan araç, büyüleyici özelliklere sahip sadece 1 adet üretilen bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Hiper otomobil, at temalı bir araç.

Karşınızda 1578 beygir gücünde, sadece 1 tane üretilen ve 30 milyon dolara satıldığı iddia edilen Bugatti Brouillar

Bugatti Brouillard, ismini Bugatti’nin kurucusu olan Ettore Bugatti’nin en sevdiği attan alıyor. Araçta, şirket ile özdeşleşen spor araba tasarımının yer aldığını görebiliyoruz. Şirketin aktardığına göre hiper otomobilin yapısal temeli, alüminyum ve karbon fiber birleşiminden oluşuyormuş. Mistral’den ilham alan bir araba olduğunu söylemek mümkün.

Brouillard’da otomobilseverlerin ağzının suyunu akıtacak W16 motoru var. 4 turboyla beslenen 8 litrelik bu motor, aracın 1578 beygir gücü inanılmaz seviyelerde güce sahip olmasını sağlıyor. Arkada “nükleer reaktör” olarak isimlendirilen kısım, yolcuları serin tutmaya yarıyor. Ayrıca cam tavanında 2 hava girişi var. Chiron’dakine benzer bir omurgaya sahip olduğunu da görebiliyoruz.

Ön tarafında at nalını andıran ikonik Bugatti ızgarası karşımıza çıkıyor. Yatay LED aydınlatma ve karartırmış kısımların ön kısmı oluşturduğunu söyleyelim. Arkada ise ok benzeri LED farları görebiliyoruz. Arka kısımda ayrıca aydınlatmalı Bugatti yazısı da dikkat çekiyor.

İç mekâna geldiğimizde yine ne kadar benzersiz bir araba olduğunu gösteren detaylarla karşılaşıyoruz. Yeşil renkli karbon fiber kısımlar, özel dokuma kumaş, at temalı işlemeler, şirketin diğer araçlarında gördüğümüz Bugatti’yle özdeşleşen orta panel dikkat çeken detaylar arasında.

Bugatti, Brouillard’ın fiyatını maalesef açıklamadı. Bazı söylentilere göre 30 milyon dolar gibi bir fiyatı bile olabilir. Tabii ki bu bir iddia ve kesin bir şey yok. Ancak doğruysa şirketin şimdiye kadarki en pahalı otomobili olabilir. Arabanın bir kişi tarafından sipariş edildiği de gelen bilgiler arasında. Kim olduğu ise açıklanmadı.