Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

2026 Dacia Spring’in Avrupa fiyatı açıklandı (Fiat Egea ile rekabet edecek)

Dacia, 2026 Spring’in Avrupa fiyatını duyurdu. Elektrikli model 17 bin euro civarından başlıyor. Bu seviye, Türkiye için de rekabetçi bir ihtimali gündeme getirdi.

2026 Dacia Spring’in Avrupa fiyatı açıklandı (Fiat Egea ile rekabet edecek)
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Dacia, 2026 model Spring’in Avrupa fiyatını resmen açıkladı. Buna göre Spring, yaklaşık 16.900 eurodan başlayan fiyatla satışa sunulacak. Üst donanımlarda bile fiyatın 20 bin euronun altında kalması hedefleniyor. Bu da modeli Avrupa’nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerinden biri yapıyor.

arenaev_002

Bu fiyat seviyesi, Avrupa’da yaklaşık 20.000 euro civarında satılan Fiat Egea ile doğrudan kıyaslanabilir. Türkiye tarafında fiyatlandırma konusu karmaşık olsa da, Spring’in Avrupa’daki düşük çıkış fiyatı önemli bir referans.

Vergi ve kur dengesi uygun olursa, Dacia Spring’in Türkiye’de de Egea ile rekabet edebilecek kadar dikkat çekici bir fiyat etiketiyle satışa sunulması sürpriz olmayabilir.

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim