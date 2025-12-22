2026 Dacia Spring’in Avrupa fiyatı açıklandı (Fiat Egea ile rekabet edecek)

Dacia, 2026 Spring’in Avrupa fiyatını duyurdu. Elektrikli model 17 bin euro civarından başlıyor. Bu seviye, Türkiye için de rekabetçi bir ihtimali gündeme getirdi.

Dacia, 2026 model Spring’in Avrupa fiyatını resmen açıkladı. Buna göre Spring, yaklaşık 16.900 eurodan başlayan fiyatla satışa sunulacak. Üst donanımlarda bile fiyatın 20 bin euronun altında kalması hedefleniyor. Bu da modeli Avrupa’nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerinden biri yapıyor.

Bu fiyat seviyesi, Avrupa’da yaklaşık 20.000 euro civarında satılan Fiat Egea ile doğrudan kıyaslanabilir. Türkiye tarafında fiyatlandırma konusu karmaşık olsa da, Spring’in Avrupa’daki düşük çıkış fiyatı önemli bir referans.

Vergi ve kur dengesi uygun olursa, Dacia Spring’in Türkiye’de de Egea ile rekabet edebilecek kadar dikkat çekici bir fiyat etiketiyle satışa sunulması sürpriz olmayabilir.