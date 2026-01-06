2026 Yılında Güncelleme Almayı Bırakacak Xiaomi Cihazlar

Yeni yıl geldi çattı. 2026 yılı da teknoloji dünyası için dolu dolu geçen bir yıl olacak. Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de birçok cihazın güncelleme ömrününün sonuna geldiğini göreceğiz. En çok tercih edilen markalardan biri olan Xiaomi’nin de çok sayıda cihazı güncelleme almayı bırakacak.
Biz de bu içeriğimizde 2026 yılında güncellemeyi almayı bırakıp ömrünü tamamlayacak Xiaomi cihazları derledik. Toplamda 19 cihazın bu sene içerisinde güncellemelerinin durdurulması bekleniyor.
2026'da güncelleme desteği sona erecek Xiaomi cihazlar
Xiaomi
- Xiaomi 12 - Mart 2026
- Xiaomi 12 Pro - Mart 2026
- Xiaomi 12 Lite - Temmuz 2026
- Xiaomi 12T - Ekim 2026
- Xiaomi 12T Pro - Ekim 2026
- Xiaomi Pad 6 - Temmuz 2026
Redmi
- Redmi Note 12 5G - Mart 2026
- Redmi Note 12 Pro - Nisan 2026
- Redmi 12C - Mart 2026
- Redmi 13C - Kasım 2026
- Redmi A2 - Mart 2026
- Redmi A2+ - Mart 2026
- Redmi Pad SE - Ağustos 2026
- Redmi Pad SE 8.7 - Ağustos 2026
- Redmi Pad SE 8.7 4G - Ağustos 2026
POCO
- POCO C65 - Kasım 2026
- POCO F5 - Mayıs 2026
- POCO F5 Pro - Mayıs 2026
- POCO X5 Pro 5G - Şubat 2026
Yukarıdan da görebileceğiniz üzere ülkemizde de ilgi gören Xiaomi, Redmi ve POCO markası altındaki telefon ve tabletler, 2026’da ömrünün sonuna gelecek. Bu listeler, şirketin resmî yazılım desteği sayfaları üzerinden oluşturuldu. Güncelleme desteği durduğunda cihazlar çalışmaya devam ediyor ancak herhangi bir güncelleme almıyor. Yeni özelliklere erişemiyorsunuz, güvenlik güncellemeleri almıyorsunuz, sorunlar düzeltilmiyor. Bu yüzden de telefon daha riskli hâle geliyor.