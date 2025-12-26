Ucuza Amiral Gemisi Özellikler Sunan POCO F8 Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatları

POCO'nun yakın zamanda tanıttığı amiral gemisi telefonları F8 Pro ve F8 Ultra Türkiye'de satışa sunuldu. Cihazlar, uygun fiyata premium özellikler sunuyor.

En önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi’ye bağlı olarak faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı modelleriyle öne çıkan POCO, kasım ayının sonlarında yeni amiral gemisi telefonu F8 serisini resmen tanıtmıştı. Şimdi ise bu telefon hakkında beklenen gelişme yaşandı. POCO F8 Pro ve F8 Ultra modelleri resmen ülkemize geldi.

POCO F8 serisi, Pro modelde Snapdragon 8 Elite, Ultra modelde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcileriyle öne çıkıyor. İki telefonda da gelişmiş ekranlar, üst seviye kameralar ve devasa bataryalar var. Bu üst düzey özellikleri uygun fiyata sunmaları da onları oldukça iddialı yapıyor.

POCO F8 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,59 inç, 1156x2510 piksel, 3500 nit, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 50 MP Ön kamera 20 MP Batarya 6210 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16) Renk Siyah, Titanyum Gümüş, Mavi

POCO F8 Pro fiyatı

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 42.999 TL 12 GB + 512 GB 46.999 TL

POCO F8 Ultra teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, 1200x2608 piksel, 120 Hz, 3500 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12/16 Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6500 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 3 (Android 16) Renk Denim Mavisi, Siyah

POCO F8 Ultra fiyatı