Ucuza Amiral Gemisi Özellikler Sunan POCO F8 Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatları

En önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi’ye bağlı olarak faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı modelleriyle öne çıkan POCO, kasım ayının sonlarında yeni amiral gemisi telefonu F8 serisini resmen tanıtmıştı. Şimdi ise bu telefon hakkında beklenen gelişme yaşandı. POCO F8 Pro ve F8 Ultra modelleri resmen ülkemize geldi.
POCO F8 serisi, Pro modelde Snapdragon 8 Elite, Ultra modelde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcileriyle öne çıkıyor. İki telefonda da gelişmiş ekranlar, üst seviye kameralar ve devasa bataryalar var. Bu üst düzey özellikleri uygun fiyata sunmaları da onları oldukça iddialı yapıyor.
POCO F8 Pro teknik özellikleri
|Ekran
|6,59 inç, 1156x2510 piksel, 3500 nit, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 8 MP + 50 MP
|Ön kamera
|20 MP
|Batarya
|6210 mAh (100W)
|İşletim sistemi
|HyperOS 3 (Android 16)
|Renk
|Siyah, Titanyum Gümüş, Mavi
POCO F8 Pro fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|42.999 TL
|12 GB + 512 GB
|46.999 TL
POCO F8 Ultra teknik özellikleri
|Ekran
|6,9 inç, 1200x2608 piksel, 120 Hz, 3500 nit, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP + 50 MP
|Ön kamera
|32 MP
|Batarya
|6500 mAh (100W)
|İşletim sistemi
|HyperOS 3 (Android 16)
|Renk
|Denim Mavisi, Siyah
POCO F8 Ultra fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|59.999 TL
|16 GB + 512 GB
|63.999 TL