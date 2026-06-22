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Epic Games'te Yeni 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

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Epic Games Store'da belli aralıklarla düzenlenen ve birçok oyunu uygun fiyatlara alabileceğiniz 'Epic İndirimleri' başladı.

Epic Games'te Yeni 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Epic İndirimleri nihayet başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi?

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Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.

İçerikten Görseller

Epic Games'te Yeni 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)
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Bugün başlayan Epic İndirimleri de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Epic İndirimleri, 2 Temmuz TSİ 18.00'a kadar sürecek.

Epic Games'te başlayan 'Epic İndirimleri'

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Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat
STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition 279,99 TL 69,99 TL (-%75)
Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL 245 TL (-%90)
Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 74,99 TL (-%95)
Star Wars Outlaws 1.749 TL 524,70 TL (-%70)
Need for Speed Heat Deluxe Edition 2.599,99 TL 259,99 TL (-%90)
Battlefield V Definitive Edition 499,99 TL 24,99 TL (-%95)
Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition 960 TL 768 TL (-%20)
Battlefield 4 Premium Sürüm 1.499,99 TL 74,99 TL (-%95)
Dying Light Definitive Edition 984 TL 196,80 TL (-%80)
WRC 10 - Deluxe Edition 177 TL 17,20 TL (-%90)
The Legend of Khiimori 1.200 TL 960 TL (-%20)
STAR WARS Jedi: Fallen Order 279,99 TL 27,99 TL (-%90)
Overcooked! 2 - Gourmet Edition 90 TL 22,50 TL (-%75)
Docked 999 TL 799,20 TL (-%20)
Need for Speed Most Wanted 719,99 TL 179,99 TL (-%75)
MotoGP 26 2.579 TL 1.805,30 TL (-%30)
Battlefield 2042 599,99 TL 29,99 TL (-%95)
Sherlock Holmes The Awakened - Premium Edition 2.200 TL 220 TL (-%90)
The Sinking City Remastered - Deluxe Edition 2.500 TL 375 TL (-%85)
Titanfall 2: Ultimate Edition 1.079,99 TL 161,99 TL (-%85)

Epic İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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