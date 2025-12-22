2026 Honda Accord, Hayal Kırıklığı Yaratan Özellikleriyle Tanıtıldı!

Honda, küresel pazarda çok sevilen ikonik sedanı Accord'u yeniledi. 2026 model Accord, hafif makyaj çalışması ve mevcut modeldeki motor seçenekleriyle satılmaya devam edecek. Peki bu otomobilin özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? İşte detaylar...

Japon otomobil devi Honda, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model Accord'u resmen duyurdu. Bir süre önce Türkiye'ye de gelen ancak artan maliyetler nedeniyle ulaşılabilir olmaktan çıkınca ülkemize veda eden otomobil, satışa sunulduğu ülkelerde ilgi görmeye devam edecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte yenilenen Honda Accord'a yakından bakalım.

2026 model Honda Accord, markanın mevcut tasarım dilini korumaya devam ediyor. Bu bağlamda; LED'lerde desteklenmiş ön ve arka aydınlatmalar ile artık geleneksel diyebileceğimiz ıgara tasarımı, yeni Accord'da karşımıza çıkan ilk detaylar arasında.

Karşınızda 2026 Honda Accord!

Yenilenen Honda Accord'un iç tasarımına baktığımızda oldukça sade bir kabinle karşılaşıyoruz. Hatta bu kabin için Accord'un namına yaraşmıyor bile diyebiliriz. Direksiyonun arka kısmında boyutu açıklanmayan tam dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapan Accord, orta konsolda 9 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranını standart olarak sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler de Honda'nın çok sevilen sedan otomobilinde mevcut olacak.

Honda, 2026 model Accord'un kaput altında bizleri şaşırtan bir yenilik yapmıyor. Şirketin açıklamasına göre orta boy sedan, 204 beygir güç ve 335 Nm tork üreten hibrit ünite veya 192 beygir güç ve 260 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneği ile satın alınabilecek. Marka, yeni Accord'u tüm donanım ve motor seçeneklerinde otomatik CVT şanzıman ile sunmaya devam edecek.

Gelelim fiyatına. Türkiye pazarına gelmesi artık pek de mümkün olmayan Honda Accord, ABD pazarında vergiler dahil 29.590 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Otomobilin en pahalı versiyonunun vergiler dahil satış fiyatı ise 40.645 dolar olacak.