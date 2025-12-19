Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Togg T10F Nürburgring'e Çıktı: Zorlu Koşullarda Tam Not Almayı Başardı! [Video]

Sekizsilindir, Togg T10F ile Almanya'ya gitti. Burada ikonik Nürburgring pistine çıkan ekip, T10F'in tüm sınırlarını zorladı. Ayrıca dünyaca ünlü YouTuber Misha Charoudin de Togg T10F ile Nürburgring'i turladı. Peki bu otomobil, girdiği zorlu sınavdan nasıl çıktı?

Togg T10F Nürburgring'e Çıktı: Zorlu Koşullarda Tam Not Almayı Başardı! [Video]
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin otomobil üzerine kurulmuş köklü YouTube kanallarından Sekizsilindir, dikkat çeken bir işe imza attı. Togg'un yeni sedan otomobili T10F ile Almanya yolculuğu gerçekleştiren ekip, dünyanın en ikonik pistlerinden Nürburgring'e gitmeyi de ihmal etmedi.

Sekizsilindir ekibi, T10F ile gerçekleştirdiği Nürburgring turlaması için iki farklı video yayımladı. Bu videolardan biri, Nürburgring turlarıyla küresel çapta tanınan ve milyonlarca takipçisi olan Misha Charoudin'in kanalında paylaşıldı. Hâl böyle olunca Togg T10F için güzel bir reklam çalışması yapılmış oldu.

Togg T10F, zorlu koşullara rağmen bana mısın demedi!

Başlıksız-1

Sekizsilindir'in kanalından yayımlanan videoya baktığımızda Nürburgring pistinde zorlu koşullar olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu koşullarda ciddi anlamda zorlanan Togg T10F, önemli bir sorun yaşatmıyor. Otomobilin güvenlik sistemlerinin ne kadar iyi olduğu, tüm detaylarıyla gözler önüne serilmiş durumda.

Misha Charoudin'den Togg T10F'e 5 yıldız!

Misha Charoudin'in kendi YouTube kanalında yayımlanan Togg T10F videosuna baktığımızda, otomobilin ciddi anlamda övüldüğünü görüyoruz. Turu tamamlayana kadar memnuniyetini dile getiren ünlü YouTuber, T10F'e 5 yıldız vermiş durumda.

Togg T10X vs Togg T10F Karşılaştırması: Aralarında Ne Fark Var? Togg T10X vs Togg T10F Karşılaştırması: Aralarında Ne Fark Var?

Ancak burada belirtmemiz gereken bir detay var. Hem Misha Charoudin hem de Sekizsilindir, Togg T10F'in çekiş sistemini "sıkıcı" buldular. Aslında bu biz sıradan sürücüler için oldukça sevindirici bir gelişme. Neticede her iki ekip de onlarca otomobili test ediyor ve tüm sınırları zorluyorlar. Togg, T10F'te yaptığı çalışma ile ileri seviyede olmayan sürücüler için tam güvenli bir otomobil üretmiş durumda.

Araba Togg Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim