Togg T10F Nürburgring'e Çıktı: Zorlu Koşullarda Tam Not Almayı Başardı! [Video]

Sekizsilindir, Togg T10F ile Almanya'ya gitti. Burada ikonik Nürburgring pistine çıkan ekip, T10F'in tüm sınırlarını zorladı. Ayrıca dünyaca ünlü YouTuber Misha Charoudin de Togg T10F ile Nürburgring'i turladı. Peki bu otomobil, girdiği zorlu sınavdan nasıl çıktı?

Türkiye'nin otomobil üzerine kurulmuş köklü YouTube kanallarından Sekizsilindir, dikkat çeken bir işe imza attı. Togg'un yeni sedan otomobili T10F ile Almanya yolculuğu gerçekleştiren ekip, dünyanın en ikonik pistlerinden Nürburgring'e gitmeyi de ihmal etmedi.

Sekizsilindir ekibi, T10F ile gerçekleştirdiği Nürburgring turlaması için iki farklı video yayımladı. Bu videolardan biri, Nürburgring turlarıyla küresel çapta tanınan ve milyonlarca takipçisi olan Misha Charoudin'in kanalında paylaşıldı. Hâl böyle olunca Togg T10F için güzel bir reklam çalışması yapılmış oldu.

Togg T10F, zorlu koşullara rağmen bana mısın demedi!

Sekizsilindir'in kanalından yayımlanan videoya baktığımızda Nürburgring pistinde zorlu koşullar olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu koşullarda ciddi anlamda zorlanan Togg T10F, önemli bir sorun yaşatmıyor. Otomobilin güvenlik sistemlerinin ne kadar iyi olduğu, tüm detaylarıyla gözler önüne serilmiş durumda.

Misha Charoudin'den Togg T10F'e 5 yıldız!

Misha Charoudin'in kendi YouTube kanalında yayımlanan Togg T10F videosuna baktığımızda, otomobilin ciddi anlamda övüldüğünü görüyoruz. Turu tamamlayana kadar memnuniyetini dile getiren ünlü YouTuber, T10F'e 5 yıldız vermiş durumda.

Ancak burada belirtmemiz gereken bir detay var. Hem Misha Charoudin hem de Sekizsilindir, Togg T10F'in çekiş sistemini "sıkıcı" buldular. Aslında bu biz sıradan sürücüler için oldukça sevindirici bir gelişme. Neticede her iki ekip de onlarca otomobili test ediyor ve tüm sınırları zorluyorlar. Togg, T10F'te yaptığı çalışma ile ileri seviyede olmayan sürücüler için tam güvenli bir otomobil üretmiş durumda.