2026 Jeep Recon Resmen Tanıtıldı: Elektrik Motoru, Araziye İndi!

Jeep, 2022'de duyurduğu elektrikli arazi aracı Recon'u nihayet tanıttı. Gelecek yıl satışa sunulacak Recon, Wrangler'in elektrikli versiyonu olacak. Peki bu otomobil neler sunuyor?

Türkiye'de de çok sevilen gerçek arazi aracı üreticisi Jeep, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model Recon'u tanıttı. Aslına bakacak olursak bu otomobil çok uzun zaman önce tanıtılmış, 2023 yılında piyasaya sürüleceği duyurulmuştu. Yaşanan gecikmeler ise Jeep'in Recon projesinin iptal edildiğini düşünülmesine neden olmuştu. Şirketin gerçekleştirdiği lansman, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Jeep Recon, aslında Wrangler'in elektrikli versiyonu gibi düşünülebilir. Tasarım açısından oldukça alıştığımız Jeep'leri andıran otomobil, ikonik ızgara görünümü, çıkarılabilen kapıları ve 33 inçe ulaşan lastikleriyle girdiği her ortamda kendini ön plana çıkarmayı başaracak gibi görünüyor. Aracın arka kısmında ise bağımsız aydınlatmalar ve yedek lastik bizleri karşılıyor.

Karşınızda 2026 Jeep Recon

Otomobilin iç kısmına baktığımızda da şaşırtıcı olmayan bir kabin görüyoruz. Bu bağlamda; Jeep Recon, 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile Uconnect 5 ile çalışan 14.5 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı doğrudan göze çarpıyor. Fiziksel butonlar yerine dijitalliği ön plana çıkaran Recon, koltuğun altında bile hoparlörlerin bulunduğu Alpine marka üst düzey ses sistemi ile donatılmış durumda.

Şimdi gelelim kaput altına. Jeep Recon, tıpkı Wrangler gibi gerçek bir arazi aracı. Bu da bu otomobilin hayli güçlü olmasını sağlıyor. Dodge Charger Daytona EV ve Jeep Wagoneer S için de kullanılan STLA Large platformu üzerine inşa edilen Recon, toplamda 650 beygir gücü ve 840 Nm tork üreten bir çift elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Dört tekerden çekiş özelliği sunan arazi aracı, 3,6 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve 400 kilometre menzil sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre Recon, Meksika'da bulunan fabrikada üretilecek ve gelecek yıl içerisinde küresel pazarlarda satışa sunulacak. Hâl böyle olunca Jeep Recon'un Türkiye'ye gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira hem motoru çok güçlü hem de Meksika'dan üretilip gelmesi demek yüksek vergi yüküyle karşılaşması demek...