Beklenen Gün Geldi: Son Ford Focus da Banttan İndi!

Ford, uzun zamandır beklenen açıklamayı resmen yaptı. Şirketin üst yöneticilerinden biri, son Focus'un banttan indiğini açıkladı. Stoklar tükendikten sonra sıfır kilometre Focus bulmak imkânsız olacak...

Beklenen Gün Geldi: Son Ford Focus da Banttan İndi!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD'li otomobil devi Ford, çok uzun zamandır Focus üretimini sonlandıracak olması ile gündemdeydi. Firmanın ikonik otomobili, tarihin tozlu raflarına gömülecekti. Ve şimdi, beklenen gün ne yazık ki geldi. Ford, son Focus'u banttan indirdi.

Ford Focus ile ilgili son açıklama, firmanın üst yöneticilerinden Volker Eis tarafından yapıldı. Volker Eis, banttan inen son Ford Focus'un beyaz renkli bir hatchback olduğunu söyledi. 14 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen üretim, Ford için koca bir devri kapatmış oldu. Stokta kalan Focus modelleri satıldıktan sonra bu otomobilin sıfırına ulaşmak imkânsız olacak.

Ford, Focus'u niye öldürdü?

Başlıksız-2

Ford'un Focus'u bitirmesi hiçbirimize mantıklı gelmiyor. Neticede ilk kez 1998 yılında tanıştığımız, her versiyonu ile çok satmayı başaran ulaşılabilir bir modeldi Focus. Ford CEO'su Jim Farley, birkaç yıl önce yaptığı bir açıklamada Focus'un şirkete yeterince para kazandırmadığını söylemişti. Evet, Ford Focus bizler için efsaneydi ancak şirket tarafına baktığımızda kâr marjı çok düşük kalıyordu. Bu da Focus'un ölümünü kaçınılmaz hâle getirdi.

Ford, son dönemlerde en popüler modellerin fişini çekti!

Başlıksız-2

Ford Focus'un üretimi otomobil tutkunlarını üzüyor olsa da şirket, diğer popüler modellerinin de gözünün yaşına bakmadı. Mesela Fiesta. Türkiye'de çok sevilen şehir otomobili, 2023 yılında tarihe karıştı. Mondeo'yu hatırlar mısınız? Bu model de birkaç yıldır üretilmiyor. Öte yandan; Ford Ka'yı da unutmayın. Şirket, bu hamlelerle sektörde sadece SUV ve ticari model bırakmış oldu. Bakalım bu hamlelerin sonu nereye varacak...

Araba

