Kia, Türkiye'de de çok sevilen kompakt SUV modeli Stonic'i yeniledi. 2026 model olarak lanse edilen makyajlı Stonic, yenilenen motoru ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Güney Koreli otomobil devi Kia, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model Stonic'i tanıttı. Türkiye'de de çok sevilen otomobil, makyajlı tasarımının yanı sıra yenilenen teknik detaylarıyla da tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Kia'nın yenilenen kompakt SUV modeline yakından bakalım.

2026 Kia Stonic, markanın yeni nesil tasarım dilini yansıtmaya başlamış durumda. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında sert hatlara sahip LED farlar görüyoruz. Yeni bir ızgara tasarımının kullanıldığı Stonic'in arka kısmında ise yine LED destekli aydınlatmalar bulunuyor. Bu tarafta da sert hatlar kullanmayı tercih eden Kia, yıllar boyunca kullanacağı tasarım dilini bulmuş diyebiliriz. Otomobil, önceki nesline kıyasla gerçekten çok iyi görünüyor.

Karşınızda 2026 Kia Stonic

Otomobilin iç kısmına baktığımızda modern ancak pek de sade olmayan bir kabinle karşılaşıyoruz. 2026 model Kia Stonic, tek bir panel içine yerleştirilmiş 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile multimedya ekranına ev sahipliği yapıyor. Orta konsolunda standart bir vites topuzu bulunduran otomobil, start-stop ve dijital klima gibi özelliklerle donatıldı.

Gelin şimdi de yenilenen Kia Stonic'in kaput altındaki özelliklerine bakalım. Bu otomobilde 1.0 litrelik turbo şarjlı benzinli motor, 48V hibrit sistemle desteklenecek. Otomobilin toplam gücü 115 beygir olacak ve elektrik motoru, hızlanma sırasında ana motoru destekleyecek. 2026 Kia Stonic, 6 ileri vitesli manuel veya 7 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ile satın alınabilecek.

Kia, 2026 model Kia Stonic'in fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobil, yakın bir gelecekte Avrupa pazarına ulaşacak. Buna paralel olarak da fiyat açıklamasının gelmesini bekliyoruz. Bu arada, mevcut Kia Stonic'in Türkiye fiyatının 1.625.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabildiğini söyleyelim. Yenilenen versiyon da bu banttan satışa sunulabilir.