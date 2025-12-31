Tümü Webekno
2026 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri Açıklandı: İşte Zamlı Fiyatlar!

2026 yılı için köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. KGM tarafından yapılan resmî açıklamaya göre yeni fiyatlar, bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak. Peki vatandaş, yeni yılda otoyol ve köprüler için ne kadar ödeme yapacak?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada 2026 yılı için köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı ifade edildi. Vatandaş, TÜİK verileriyle belirlenen 2026 yılı yeniden değerleme oranı kapsamında otoyol ve köprü geçişlerinde zamlı ödemeler yapacaklar.

KGM tarafından yayımlanan yeni fiyat tarifesine baktığımızda zam oranının genel olarak yüzde 25 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Tabii giriş-çıkış noktaları, ödenecek tutarın değişmesine neden olacak. Peki yeni fiyatlar ne durumda?

2026 yılı köprü ve otoyol ücretleri şu şekilde:

Başlıksız-1

Köprü-Otoyol 2025 tarifesi 2026 tarifesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 47 TL 59 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 TL 59 TL
Osmangazi Köprüsü 795 TL 995 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL 95 TL
1915 Çanakkale Köprüsü 795 TL 995 TL
Ankara-Niğde Otoyolu 590 TL 740 TL

KGM tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıda gördüğünüz fiyat tarifesi, 1 Ocak 2026 saat 00:00 itibarıyla uygulamaya konulacak.

2026 MTV Ücretleri Açıklandı: İşte Zam Oranı 2026 MTV Ücretleri Açıklandı: İşte Zam Oranı

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi otoyol ve köprü ücretleri, kullanılan güzergâhlara göre değişiklik gösterebiliyor. KGM'nin tam fiyat tarifesi için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Türkiye

