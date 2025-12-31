Haberler Webtekno Yaşam 2026 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri Açıklandı: İşte Zamlı Fiyatlar!

2026 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri Açıklandı: İşte Zamlı Fiyatlar!

2026 yılı için köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. KGM tarafından yapılan resmî açıklamaya göre yeni fiyatlar, bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak. Peki vatandaş, yeni yılda otoyol ve köprüler için ne kadar ödeme yapacak?