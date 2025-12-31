2026 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri Açıklandı: İşte Zamlı Fiyatlar!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada 2026 yılı için köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı ifade edildi. Vatandaş, TÜİK verileriyle belirlenen 2026 yılı yeniden değerleme oranı kapsamında otoyol ve köprü geçişlerinde zamlı ödemeler yapacaklar.
KGM tarafından yayımlanan yeni fiyat tarifesine baktığımızda zam oranının genel olarak yüzde 25 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Tabii giriş-çıkış noktaları, ödenecek tutarın değişmesine neden olacak. Peki yeni fiyatlar ne durumda?
2026 yılı köprü ve otoyol ücretleri şu şekilde:
|Köprü-Otoyol
|2025 tarifesi
|2026 tarifesi
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü
|47 TL
|59 TL
|Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
|47 TL
|59 TL
|Osmangazi Köprüsü
|795 TL
|995 TL
|Yavuz Sultan Selim Köprüsü
|80 TL
|95 TL
|1915 Çanakkale Köprüsü
|795 TL
|995 TL
|Ankara-Niğde Otoyolu
|590 TL
|740 TL
KGM tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıda gördüğünüz fiyat tarifesi, 1 Ocak 2026 saat 00:00 itibarıyla uygulamaya konulacak.
Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi otoyol ve köprü ücretleri, kullanılan güzergâhlara göre değişiklik gösterebiliyor. KGM'nin tam fiyat tarifesi için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.