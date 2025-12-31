Tümü Webekno
The North Face VOID ürünlerinde indirimler! Paen çantalarda fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

2026 MTV Ücretleri Açıklandı: İşte Zam Oranı

Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile MTV, maktu damga vergisi ve harç tutarlarına yönelik yeniden değerleme oranı belirlendi. Söz konusu kalemlere yüzde 18,95 oranında zam yapılmasına karar verildi. İşte detaylar...

2026 MTV Ücretleri Açıklandı: İşte Zam Oranı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında hepimizi ilgilendiren bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile maktu damga vergisi ve harç tutarları için önemli bir karar aldı. Alınan bu kararla söz konusu gider kalemlerine uygulanacak zam oranı resmîleşmiş oldu.

TÜİK verilerine göre 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 25,49 olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oran üzerinde değişiklik yapma hakkı vardı. İşte bu değişiklik yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, damga vergisi ve harçlara yüzde 18,95 oranında zam yapılacak.

En ucuz ve en pahalı MTV ne kadar oldu?

Başlıksız-1

Mevcut düzenlemeye göre Türkiye'de otomobili olan bir vatandaş, 499 TL'den başlayan fiyatlarla MTV ödemesi yapıyordu. Bu kategoriye girilebilmesi için otomobilin 16 yaşından büyük, 1.3 litreden daha küçüklü motorlu ve değeri de 259.900 TL'nin altında olması gerekiyordu. Bu tutar, 2026 yılında 593 TL olarak uygulanacak.

Resmî Gazete'de Yayımlandı: Elektrik Aboneliğinde Sistem Değişti, Serbest Tüketici Limiti %30 Düşürüldü (Peki Faturalar Nasıl Değişecek?) Resmî Gazete'de Yayımlandı: Elektrik Aboneliğinde Sistem Değişti, Serbest Tüketici Limiti %30 Düşürüldü (Peki Faturalar Nasıl Değişecek?)

2025 yılı için uygulanmakta olan en yüksek MTV tutarı ise 230.698 TL idi. Bu rakam, yüzde 18,95'lik zamdan sonra 274.415 TL olarak ödenecek. Buna benzer şekilde vatandaşın ödediği diğer maktu damga vergisi ve harç tutarları da yüzde 18,95 oranında artacak.

Türkiye webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

5 Farklı Yapay Zekâya 100 Bin Dolar Verip, Yatırım Yaptırdılar: İşte ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ve Claude Kâr-Zarar Oranı

5 Farklı Yapay Zekâya 100 Bin Dolar Verip, Yatırım Yaptırdılar: İşte ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ve Claude Kâr-Zarar Oranı

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim