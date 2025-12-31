2026 MTV Ücretleri Açıklandı: İşte Zam Oranı

Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile MTV, maktu damga vergisi ve harç tutarlarına yönelik yeniden değerleme oranı belirlendi. Söz konusu kalemlere yüzde 18,95 oranında zam yapılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında hepimizi ilgilendiren bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile maktu damga vergisi ve harç tutarları için önemli bir karar aldı. Alınan bu kararla söz konusu gider kalemlerine uygulanacak zam oranı resmîleşmiş oldu.

TÜİK verilerine göre 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 25,49 olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oran üzerinde değişiklik yapma hakkı vardı. İşte bu değişiklik yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, damga vergisi ve harçlara yüzde 18,95 oranında zam yapılacak.

En ucuz ve en pahalı MTV ne kadar oldu?

Mevcut düzenlemeye göre Türkiye'de otomobili olan bir vatandaş, 499 TL'den başlayan fiyatlarla MTV ödemesi yapıyordu. Bu kategoriye girilebilmesi için otomobilin 16 yaşından büyük, 1.3 litreden daha küçüklü motorlu ve değeri de 259.900 TL'nin altında olması gerekiyordu. Bu tutar, 2026 yılında 593 TL olarak uygulanacak.

2025 yılı için uygulanmakta olan en yüksek MTV tutarı ise 230.698 TL idi. Bu rakam, yüzde 18,95'lik zamdan sonra 274.415 TL olarak ödenecek. Buna benzer şekilde vatandaşın ödediği diğer maktu damga vergisi ve harç tutarları da yüzde 18,95 oranında artacak.