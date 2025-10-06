2026 Model Dacia Spring Tanıtıldı

Dacia, bir dönem Türkiye'de de sattığı Spring'i yeniledi. 2026 model Spring, artık daha güçlü bir motora sahip. Menzil açısından tatmin etmeyecek otomobil, şehir içi kullanımda uygun olacak. Peki 2026 Dacia Spring'in fiyatı ne kadar?

Renault'un alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Dacia, bugün çok önemli duyurular gerçekleştirdi. Bu bağlamda; 2026 model Sandero ailesi resmen tanıtıldı. Ayrıca elektrikli mobilite aracı Hipster de tüketicilerin karşısına çıktı. Ve şimdi, 2026 model Dacia Spring karşımızda. Markanın bir dönem Türkiye'de de sattığı elektrikli otomobil, yenilenen yüzü ile büyük ilgi görecek gibi görünüyor.

2026 model Dacia Spring, oldukça etkileyici bir silüete kavuştu. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında çok şık bir ızgara ile bu ızgara ile bütünleşmiş LED destekli farları görüyoruz. Arka kısımda ise parçalı olarak dizayn edilmiş aydınlatma bölümleri mevcut. Yeni Dacia Spring'in arka aydınlatmaları, ışıklandırması olmayan bir bar ile birbirlerine bağlanmış durumda.

Karşınızda 2026 Dacia Spring!

Yenilenen Dacia Spring'in iç tasarımı da oldukça modern ve sade. 7 inç boyutlu ve özelleştirilebilir yapıda dijital gösterge ekranının bulunduğu otomobil, orta konsolda 10.1 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapacak. Bu ekran, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunacak. Böylelikle akıllı telefon bağlantısı da çok iyi bir şekilde sağlanmış olacak.

2026 Dacia Spring'deki en büyük sürpriz, kaput altında kendini gösteriyor. Dacia tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Spring'in baz versiyonu, 70 beygir gücündeki bir elektrik motoruyla kombine edildi. Üst donanım seçeneklerinde ise 100 beygir gücündeki elektrik motorunu göreceğiz. Dacia'nın internet sitesindeki açıklamaya göre yeni Spring'in 15 inç boyutlu jantlı versiyonunu tercih eden bir tüketici, WLTP standartlarında 225 kilometre menzil görecek.

Dacia tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 model Spring, 16 bin 900 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Üstelik en dolu Spring'i satın alan tüketici bile 20 bin euro'nun altındaki fiyatlarla karşılaşacak. Ancak Dacia, yeni Spring'in ne zaman satışa sunulacağına ilişkin bir şey söylemedi.