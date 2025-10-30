Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

2026 Model Seat Arona Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri!

Seat, Arona'yı yeniledi. Ibiza'nın SUV versiyonu, artık daha modern bir tasarıma sahip. Peki 2026 model Seat Arona neler sunuyor ve fiyatı ne kadar? İşte bu otomobille ilgili açıklanan her şey...

2026 Model Seat Arona Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İspanyol otomobil üreticisi Seat, 2026 model Arona'yı tanıttı. Ibiza'nın SUV versiyonu olarak bilinen otomobil, daha modern görünümü ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki 2026 Seat Arona neler sunuyor? Gelin bu otomobile yakından bakalım.

Gerçekleştirilen makyaj operasyonu, Seat Arona'ya hoş bir görünüm kazandırmış durumda. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmı büyük oranda yenilendi. Çıkıntılara sahip olan farlar, oldukça ince üçgen LED detaylara ev sahipliği yapıyor. Tampon ise mevcut versiyona kıyasla daha sportif. 2026 Arona'nın arka kısmında ise önemli bir değişim bulunmuyor. Firmanın neden bir ışık barı bile eklemediği merak konusu.

Karşınızda 2026 Seat Arona

Başlıksız-1

2026 Seat Arona'nın iç tasarımında da bazı değişiklikler yapıldı. Kabin, genel olarak aynı görünüyor ancak döşemeler yenilenmiş durumda. 10.25 inç boyutlu dijital gösterge ekranı, 9.2 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile kombine edildi. Opsiyonel olarak sunulacak bu büyük bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunacak.

Başlıksız-1

Seat, makyajlı Arona'nın kaput altına dokunmadı. Bu otomobil, mevcut motor seçeneklerini korumaya devam edecek. 115 beygir gücündeki 1.0 EcoTSI motor ve DSG şanzıman seçenekleri, Türkiye'ye gelmeye devam edecek diyebiliriz.

Başlıksız-1

Yenilenen Seat Arona hakkında paylaşabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bu otomobilin Türkiye pazarına ne zaman geleceğine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Tamamen Elektrikli Toyota Corolla Konsepti Resmen Tanıtıldı: İşte Fütüristik Tasarımı ve Özellikleri Tamamen Elektrikli Toyota Corolla Konsepti Resmen Tanıtıldı: İşte Fütüristik Tasarımı ve Özellikleri
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim