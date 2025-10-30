2026 Model Seat Arona Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri!

Seat, Arona'yı yeniledi. Ibiza'nın SUV versiyonu, artık daha modern bir tasarıma sahip. Peki 2026 model Seat Arona neler sunuyor ve fiyatı ne kadar? İşte bu otomobille ilgili açıklanan her şey...

İspanyol otomobil üreticisi Seat, 2026 model Arona'yı tanıttı. Ibiza'nın SUV versiyonu olarak bilinen otomobil, daha modern görünümü ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki 2026 Seat Arona neler sunuyor? Gelin bu otomobile yakından bakalım.

Gerçekleştirilen makyaj operasyonu, Seat Arona'ya hoş bir görünüm kazandırmış durumda. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmı büyük oranda yenilendi. Çıkıntılara sahip olan farlar, oldukça ince üçgen LED detaylara ev sahipliği yapıyor. Tampon ise mevcut versiyona kıyasla daha sportif. 2026 Arona'nın arka kısmında ise önemli bir değişim bulunmuyor. Firmanın neden bir ışık barı bile eklemediği merak konusu.

Karşınızda 2026 Seat Arona

2026 Seat Arona'nın iç tasarımında da bazı değişiklikler yapıldı. Kabin, genel olarak aynı görünüyor ancak döşemeler yenilenmiş durumda. 10.25 inç boyutlu dijital gösterge ekranı, 9.2 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile kombine edildi. Opsiyonel olarak sunulacak bu büyük bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunacak.

Seat, makyajlı Arona'nın kaput altına dokunmadı. Bu otomobil, mevcut motor seçeneklerini korumaya devam edecek. 115 beygir gücündeki 1.0 EcoTSI motor ve DSG şanzıman seçenekleri, Türkiye'ye gelmeye devam edecek diyebiliriz.

Yenilenen Seat Arona hakkında paylaşabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bu otomobilin Türkiye pazarına ne zaman geleceğine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.