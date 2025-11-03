2026 Yılında ÖTV Muafiyeti Üst Limiti Ne Kadar Olacak?

Yeniden değerleme oranının belirlenmesi, ÖTV muafiyetli otomobil satın almayı düşünen vatandaşları da etkiliyor. Çünkü 2026 için uygulanacak yeniden değerleme oranı ile ÖTV muafiyetindeki üst limit artacak. Peki yeni üst limit ne olacak?

Bu sabah sizlerle paylaştığımız bir haberimizde TÜİK'in Ekim 2025 enflasyon verilerini açıkladığından ve bunun bir sonucu olarak da yeniden değerleme oranının belirlendiğinden bahsetmiştik. Yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapacağımız tüm resmî ödemelerde geçerli olacaktı.

Ancak burada bazı vatandaşlar için avantaj sağlayacak bir durum var. Engelli vatandaşlara yönelik ÖTV'siz araba uygulaması için uygulanan üst limit, 2026 yılı itibarıyla yükselmiş olacak. Böylelikle ÖTV'den muaf otomobil satın almayı düşünen vatandaşlar, biraz daha yüksek fiyatlara çıkabilecekler.

ÖTV muafiyeti üst sınırı ne kadar olacak?

2025 yılında ÖTV muafiyetli otomobil satın almak isteyen bir vatandaş, en çok 2.290.200 TL değerinde olan bir modeli tercih edebiliyordu. Yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı ile bu rakam, 2.873.972 TL olarak güncellenecek.

Ancak...

Hükûmet, bundan bir süre önce ÖTV muafiyetli otomobil uygulamasında düzenleme yapmıştı. Yapılan düzenleme ile ÖTV'siz satın alınacak otomobilin yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekecek. Aksi takdirde bu uygulamadan yararlanmak mümkün olmayacak. Öte yandan; ÖTV muafiyeti ile alınan bir otomobil, 10 yıl dolmadan satılamayacak.