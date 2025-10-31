2026 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün Finalistleri Açıklandı

En prestijli otomobil ödüllerinden olan Avrupa'da "Yılın Otomobili" ödülünün finalistleri açıklandı. 7 otomobil, finalde yarışacak.

Otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan** Car of the Year**, yani Yılın Otomobili ödülü, düzenli olarak her yıl dağıtılıyordu. Şimdi ise ilerleyen aylarda açıklanacak 2026 Yılın Otomobili Ödülü için adaylar belli oldu.

Bu yıl, toplamda** 7 otomobil Yılın Otomobili Ödülü’nü kazanmak için yarışacak**. Listeye baktığımızda tamamen elektrikli araçların çoğunluğu oluşturması dikkat çekiyor. Listede ülkemizde de gördüğümüz araçlar var.

Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nü kazanmak için yarışacak otomobiller

Citroen C5 Aircross

Dacia Bigster

Kia EV4

Mercedes-Benz CLA

Renault 4

Skoda Elroq

Listeye baktığımızda Citroen, Dacia, Fiat, Kia, Mercedes-Benz, Renault ve Skoda gibi markaların araçlarını finale bıraktığını görebiliyoruz. Aralarında Dacia Bigster modelinin hibrit ve benzin seçeneklerine sahip bir model olarak geldiğini belirtelim. Onda sadece elektrik versiyon yok.

Bu 7 finalist, toplamda 35 yeni araçtan oluşan listeden 59 jüri tarafından seçildi. Süreçte araçlar farklı koşullarda test edildi. Finalde de aynı şekilde testler gerçekleşecek ve Avrupa’nın dört bir yanından gelen otomobil gazetecilerinden oluşan jürinin oylamaları sonucunda kazanan seçilecek. Yılın Otomobili Ödülü’nün kazananı,** 9 Ocak 2026** tarihinde Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında açıklanacak. Aşağıdaki içeriklerimizden bu araçların özelliklerini inceleyebilirsiniz.