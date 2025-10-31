Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

2026 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün Finalistleri Açıklandı

En prestijli otomobil ödüllerinden olan Avrupa'da "Yılın Otomobili" ödülünün finalistleri açıklandı. 7 otomobil, finalde yarışacak.

2026 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün Finalistleri Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan** Car of the Year**, yani Yılın Otomobili ödülü, düzenli olarak her yıl dağıtılıyordu. Şimdi ise ilerleyen aylarda açıklanacak 2026 Yılın Otomobili Ödülü için adaylar belli oldu.

Bu yıl, toplamda** 7 otomobil Yılın Otomobili Ödülü’nü kazanmak için yarışacak**. Listeye baktığımızda tamamen elektrikli araçların çoğunluğu oluşturması dikkat çekiyor. Listede ülkemizde de gördüğümüz araçlar var.

Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nü kazanmak için yarışacak otomobiller

car

  • Citroen C5 Aircross
  • Dacia Bigster
  • Kia EV4
  • Mercedes-Benz CLA
  • Renault 4
  • Skoda Elroq

Listeye baktığımızda Citroen, Dacia, Fiat, Kia, Mercedes-Benz, Renault ve Skoda gibi markaların araçlarını finale bıraktığını görebiliyoruz. Aralarında Dacia Bigster modelinin hibrit ve benzin seçeneklerine sahip bir model olarak geldiğini belirtelim. Onda sadece elektrik versiyon yok.

Bu 7 finalist, toplamda 35 yeni araçtan oluşan listeden 59 jüri tarafından seçildi. Süreçte araçlar farklı koşullarda test edildi. Finalde de aynı şekilde testler gerçekleşecek ve Avrupa’nın dört bir yanından gelen otomobil gazetecilerinden oluşan jürinin oylamaları sonucunda kazanan seçilecek. Yılın Otomobili Ödülü’nün kazananı,** 9 Ocak 2026** tarihinde Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında açıklanacak. Aşağıdaki içeriklerimizden bu araçların özelliklerini inceleyebilirsiniz.

Tepeden Tırnağa Yenilenen Citroen C5 Aircross Tanıtıldı Tepeden Tırnağa Yenilenen Citroen C5 Aircross Tanıtıldı
Dacia, Kalabalık Ailelerin Vazgeçilmezi Olacak, Bugüne Kadarki En Büyük Otomobili "Bigster"ı Tanıttı: İşte Özellikleri Dacia, Kalabalık Ailelerin Vazgeçilmezi Olacak, Bugüne Kadarki En Büyük Otomobili "Bigster"ı Tanıttı: İşte Özellikleri
Kia’nın Tamamen Elektrikli Olan İlk Sedanı EV4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri! Kia’nın Tamamen Elektrikli Olan İlk Sedanı EV4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!
800 Kilometreyi Aşan Menzile Sahip Mercedes-Benz CLA L EV Tanıtıldı! 800 Kilometreyi Aşan Menzile Sahip Mercedes-Benz CLA L EV Tanıtıldı!
İkonik Renault 4’ü Geri Döndüren Tamamen Elektrikli Reanault 4 E-Tech Resmen Tanıtıldı! İkonik Renault 4’ü Geri Döndüren Tamamen Elektrikli Reanault 4 E-Tech Resmen Tanıtıldı!
Skoda, Audi Q5 e-tron’un Kardeşi Elektrikli Crossover’ını Tanıttı: Karşınızda Elroq Skoda, Audi Q5 e-tron’un Kardeşi Elektrikli Crossover’ını Tanıttı: Karşınızda Elroq
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim