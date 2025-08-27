Peugeot, 2026 model olarak lanse ettiği yeni 308'i resmen tanıttı. Türkiye'ye de gelecek otomobil, fişli hibritten dizele kadar farklı farklı motor seçenekleri sunacak. Peki yeni 308 nasıl görünüyor?

Stellantis bünyesinde çalışmalarını sürdüren Fransız otomobil devi Peugeot, düzenlediği bir etkinlikte yenilenen 308'i tanıttı. Hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonu yenilenen 308, önceki nesline kıyasla çok daha şık görünüyor. Gelin hep birlikte yeni Peugeot 308'e yakından bakalım.

Yeni Peugeot 308, markanın yeni nesil tasarım dilini yansıtıyor. Bu bağlamda; yepyeni bir far tasarımının yanı sıra çok daha sert görünen bir ızgara ile donatılan otomobil, arka kısımda ise önceki modelin aydınlatma tasarımını benimsemeye devam ediyor.

Karşınızda 2026 model Peugeot 308

Peugeot, yeni 308'in iç tasarımında da dikkat çekici değişiklikler yaptı. Bu bağlamda; otomobilin gösterge panelinde yapılan iyileştirmelerle 3D görüntü desteği sunulmaya başladı. Üstelik bu yeni gösterge paneli, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulacak. 10 inç boyutlu multimedya ekranı, buton şeklindeki vites değiştirici ve ambiyans aydınlatma gibi detaylar da 2026 model 308'i ön plana çıkaracak hususlar arasında yer alıyor.

Kaput altına baktığımızda yeni Peugeot 308'in tüm tüketicilere hitap edeceğini görüyoruz. Çünkü bu otomobilin elektrikli, hibrit ve dizel versiyonları bulunmaya devam edecek. Elektrikli versiyonda 156 HP gücündeki motor, 450 kilometreye kadar menzil sunacak. Fişli hibrit versiyonda ise 1.6 litrelik turboşarjlı motor, toplamda 195 beygir güç üretecek. 145 beygir gücündeki yeni hibrit motor ile 130 beygir gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi dizel motor seçeneği de yeni 308'de bulunmaya devam edecek.

Peugeot, yenilenen 308'in fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Otomobilin bu sonbaharda tüketici ile buluşacağını açıklayan şirket, kısa bir süre sonra fiyat açıklaması da yapacaktır. Bakalım yeni 308, tüketicilerin beğenisini kazanmayı başarabilecek mi...