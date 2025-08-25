Şık tasarımı, modern teknolojileri ve zengin donanım seçenekleriyle 2025 Peugeot 2008, B-SUV segmentinde iddialı bir model olarak öne çıkıyor. Bu içeriğimizde Peugeot 2008’in dış ve iç tasarımından performansına, avantaj ve dezavantajlarından “alınır mı?” sorusuna kadar tüm detayları bulacaksınız.

Fransız otomobil devi Peugeot’nun B-SUV segmentindeki güçlü oyuncusu Peugeot 2008, 2025 model yılında hem tasarımı hem de teknolojisiyle iddialı bir noktada. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde pratik bir kullanım sunarken, yeterli iç hacmi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle uzun yol konforunu da ihmal etmiyor.

Öte yandan; SUV sınıfında güvenlik ve sürüş teknolojileriyle öne çıkan 2008, farklı donanım seçenekleri (Allure, GT) ve benzinli-dizel motor seçenekleriyle her ihtiyaca uygun bir alternatif yaratıyor. Peki bu model size neler sunuyor? Peugeot 2008 alınır mı? Gelin Peugeot 2008’in özelliklerine A’dan Z’ye birlikte bakalım.

Peugeot 2008 dış tasarımı:

Peugeot 2008’in dış tasarımı, markanın yeni nesil DNA’sını en güçlü şekilde yansıtan detaylarla donatılmış durumda. Ön yüzde yer alan aslan pençesi görünümlü LED gündüz farları ve Full LED farlar, modelin modern ve agresif bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Yenilenen ön ızgara, gövde rengiyle bütünleşerek hem daha şık hem de daha sportif bir duruş sergiliyor. Arka bölümde ise siyah bagaj şeridi üzerinde konumlandırılmış yeni stop aydınlatmaları, Peugeot’nun karakteristik ışık imzasını pekiştiriyor.

Donanım seviyelerine göre farklı jant seçenekleri sunan 2008, 16 inçten başlayan ve GT donanımda 18 inçe kadar çıkan NOMA, KARAKÖY ve EVISSA tasarımlı alüminyum alaşımlı jantlarla geliyor. Ayrıca Black Diamond parlak siyah tavan, parlak siyah yan aynalar ve tavan barları gibi detaylar, özellikle Allure ve GT paketlerinde araca premium bir hava katıyor. Böylece Peugeot 2008, kompakt boyutlarına rağmen güçlü ve göz alıcı bir SUV kimliği kazanıyor.

Peugeot 2008 iç tasarımı:

Peugeot 2008’in kabininde modernlik ve konfor ön planda tutulmuş. Markanın karakteristik i-Cockpit tasarımı, kompakt direksiyon simidi ve üstte konumlandırılan 3D dijital gösterge paneliyle sürücüye farklı bir deneyim sunuyor. Donanım seviyesine bağlı olarak 10 inçlik HD dokunmatik ekran, Peugeot i-Connect multimedya sistemi ve kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay ve Android Auto) desteğiyle günlük kullanım oldukça pratik hale geliyor.

İç mekânda kullanılan malzeme kalitesi de dikkat çekici. Allure ve GT donanım seçeneklerinde yarı deri LOMSA ve BELOMKA döşemeler, kontrast dikiş detaylarıyla premium bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca 8 renkli ambiyans aydınlatma, siyah tavan kaplaması, elektrokrom dikiz aynası ve açılır cam tavan gibi opsiyonlarla, aracın içi hem şık hem de ferah bir yaşam alanına dönüşüyor. Arka koltuklarda sunulan LED aydınlatma ve iki kademeli bagaj zemini gibi pratik detaylar da günlük kullanım konforunu artırıyor.

Peugeot 2008 donanım seçenekleri:

Peugeot 2008, Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Her iki donanım paketi de kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlanmış.

Allure: Konfor ve teknoloji isteyenlere hitap eden bu pakette anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası, elektrikli katlanır aynalar, 17 inç alüminyum jantlar ve yarı deri döşemeler öne çıkıyor. Ayrıca Peugeot i-Connect sistemi, 10 inç HD ekran ve ek güvenlik destekleri de Allure donanımıyla birlikte geliyor.

Peugeot 2008 sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Peugeot 2008, güvenlik ve sürüş destek teknolojileriyle sınıfında fark yaratıyor. Giriş seviyesi olan ancak Türkiye'de bulunmayan Active Prime paketinde bile 6 hava yastığı, elektronik denge programı (ESP), patinaj önleyici ASR, yokuş kalkış desteği (Hill Holder) ve aktif şerit takip sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca trafik işareti tanıma sistemi ve otomatik acil frenleme (kamera destekli) de güvenlik seviyesini yükseltiyor.

Allure donanımıyla birlikte ön park sensörleri, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma ve daha gelişmiş bir multimedya deneyimi geliyor. Bu sayede günlük kullanımda hem güvenlik hem de pratiklik artıyor.

En üst paket olan GT ise adeta teknoloji şovuna dönüşüyor. Adaptif cruise control (dur-kalk fonksiyonlu), şerit konumlama asistanı, kör nokta uyarı sistemi, akıllı far teknolojisi ve acil durum çağrı sistemi (e-Call) gibi özelliklerle yarı otonom sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler sayesinde park manevraları çok daha güvenli hale geliyor.

Peugeot 2008 performansı:

Peugeot 2008, 2025 model yılında hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Dileyen tüketiciler, elektrikli versiyonu da satın alabiliyorlar.

1.2 PureTech Benzinli: 3 silindirli turbo motor, 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor . 8 ileri otomatik şanzıman (EAT8) ile kombine edilen bu motor, özellikle şehir içi kullanımda atak bir karakter sergiliyor.

3 silindirli turbo motor, . 8 ileri otomatik şanzıman (EAT8) ile kombine edilen bu motor, özellikle şehir içi kullanımda atak bir karakter sergiliyor. 1.5 BlueHDi Dizel: 4 silindirli turbo dizel motor da 130 beygir güç üretiyor ancak sunduğu 300 Nm tork ile özellikle uzun yol ve yük altında daha güçlü bir performans sağlıyor. Yine 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.

Her iki motor da Euro 6d emisyon standartlarını karşılıyor ve WLTP testlerine göre optimize edilmiş yakıt tüketim değerlerine sahip. Turbo beslemeli motorlar, düşük devirlerde sundukları tork ile hem şehir içinde seri bir kullanım hem de otoyolda rahat hızlanma imkânı sunuyor.

Süspansiyon tarafında ise önde MacPherson, arkada burulma kirişli sistem tercih edilmiş. Bu sayede konfor odaklı bir sürüş sağlanırken, direksiyon tepkileri de sınıfına göre başarılı. Peugeot 2008, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu bu motor seçenekleriyle hem ekonomik sürücülere hem de performans odaklı kullanıcılara hitap ediyor.

Peugeot 2008 fiyatları (Ağustos 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.879.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 2.303.000 TL 100 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 2.133.000 TL 115 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 2.158.000 TL 115 kW, Elektrikli GT, Otomatik 2.175.000 TL

Peugeot 2008 opsiyon fiyatları (Ağustos 2025)

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 9.500 TL Allure, GT Alcantara İç Döşeme 45.000 TL GT

Peugeot 2008 avantajları:

Peugeot 2008, B-SUV segmentinde öne çıkmasını sağlayan pek çok güçlü yanıyla dikkat çekiyor:

Şık ve modern tasarım: Aslan pençesi LED imzası, Black Diamond tavan ve 18 inç jant opsiyonlarıyla segmentinde en dikkat çekici SUV’lardan biri .

Aslan pençesi LED imzası, Black Diamond tavan ve 18 inç jant opsiyonlarıyla segmentinde . Zengin donanım çeşitliliği: Giriş seviyesi Active Prime bile LED farlar, 10 inç dokunmatik ekran ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla geliyor. GT donanımda ise yarı otonom sürüş destekleri sunuluyor.

Giriş seviyesi Active Prime bile LED farlar, 10 inç dokunmatik ekran ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla geliyor. GT donanımda ise sunuluyor. Motor seçenekleri: Hem benzinli hem dizel motorun aynı güçte (130 hp) sunulması, kullanıcıya ihtiyacına göre seçim imkânı veriyor . Özellikle dizel motorun 300 Nm torku uzun yolda avantaj sağlıyor.

Hem benzinli hem dizel motorun aynı güçte (130 hp) sunulması, kullanıcıya ihtiyacına göre . Özellikle dizel motorun 300 Nm torku uzun yolda avantaj sağlıyor. Teknoloji ve bağlantı: Peugeot i-Connect, kablosuz Mirror Screen, kablosuz şarj ve kişiselleştirilebilir dijital ekranlarla günümüz ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor .

Peugeot i-Connect, kablosuz Mirror Screen, kablosuz şarj ve kişiselleştirilebilir dijital ekranlarla . Kompakt ve pratik: Şehir içi kullanımda kolay manevra kabiliyeti , yüksek sürüş pozisyonu ve geniş bagaj hacmiyle aileler için de cazip bir seçenek.

Şehir içi kullanımda , yüksek sürüş pozisyonu ve geniş bagaj hacmiyle aileler için de cazip bir seçenek. Güvenlik: 6 hava yastığı, şerit takip asistanı, adaptif cruise control ve kör nokta uyarı sistemi gibi donanımlar sayesinde segmentinde güvenlik çıtasını yukarı taşıyor.

Peugeot 2008 dezavantajları:

Her ne kadar güçlü yönleri olsa da, Peugeot 2008’in bazı dezavantajları da göz ardı edilmemeli:

Fiyat segmenti: Donanım seviyeleri yükseldikçe fiyat da ciddi şekilde artıyor. GT versiyonu, bazı C-SUV modellerine yakın bir etikete sahip olabiliyor.

Donanım seviyeleri yükseldikçe fiyat da ciddi şekilde artıyor. GT versiyonu, bazı bir etikete sahip olabiliyor. Arka koltuk alanı: Sınıfı gereği kompakt boyutlara sahip olduğu için, uzun boylu yolcular arka diz mesafesinde zaman zaman kısıtlı alanla karşılaşabiliyor.

Sınıfı gereği kompakt boyutlara sahip olduğu için, uzun boylu yolcular zaman zaman kısıtlı alanla karşılaşabiliyor. Sert süspansiyon hissi: Burulma kirişli arka süspansiyon, bozuk zeminlerde biraz sert hissettirebiliyor. Konforu sınıfında çok iyi ama daha yumuşak alternatifler mevcut.

Burulma kirişli arka süspansiyon, bozuk zeminlerde biraz sert hissettirebiliyor. Konforu sınıfında çok iyi ama daha yumuşak alternatifler mevcut. Donanım dağılımı: Bazı ileri güvenlik özellikleri (adaptif cruise control, kör nokta uyarı sistemi) yalnızca üst pakette mevcut .

Bazı ileri güvenlik özellikleri (adaptif cruise control, kör nokta uyarı sistemi) . 1.2 PureTech motor sorunları: 1.2 PureTech motor, ne yazık ki sorunlu bir yapıya sahip. Yağ içerisinde dönen kayış, zamanla yıpranıyor ve bu da çok büyük maliyetlere yol açabiliyor. Bu yüzden bu motoru aldıktan sonra dikkatli kullanmak, bakımlarını aksatmadan yaptırmak gerekiyor.

Peugeot 2008 alınır mı?

Peugeot 2008, B-SUV segmentinde hem tasarım diliyle hem de sunduğu teknolojilerle öne çıkan modellerden biri. Güncellenmiş dış görünümü, dijitalleşmiş iç mekânı ve zengin donanım seçenekleri sayesinde hem genç kullanıcılar hem de aileler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Motor tarafında hem benzinli hem de dizel seçeneğin sunulması, kullanıcıya ihtiyacına göre tercih yapma özgürlüğü sağlıyor. Özellikle GT donanımı, sunduğu yarı otonom sürüş destekleriyle rakiplerine göre ciddi bir avantaj yaratıyor. Ancak fiyat seviyesi, 1.2 PureTech motor sorunları ve arka koltuk diz mesafesi gibi konular, karar verirken göz önünde bulundurulmalı.

Peki siz Peugeot 2008 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bütçeniz yeterli olsa alır mısınız yoksa başka bir model mi değerlendirirsiniz? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın!