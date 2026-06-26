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PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

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PlayStation Store'da 'Hafta Sonu Teklifi' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Hafta Sonu Teklifi" indirimleri başlamış durumda.

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Hafta Sonu Teklifi indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

İçerikten Görseller

PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!
2

PlayStation 'Hafta Sonu Teklifi' indirimleri

2

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
NBA 2K26 2.900 TL 290 TL (-%90)
Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL (-%75)
Red Dead Online 699 TL 349,50 TL (-%50)
Mafia: The Old Country 1.949 TL 1.364,30 TL (-%30)
Red Dead Redemption 2.149 TL 1.074,50 TL (-%50)
PGA TOUR 2K25 1.399 TL 629,55 TL (-%55)
Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL (-%85)
EA SPORTS WRC 24 1.799 TL 899,99 TL (-%50)
The Quarry 2.799 TL 363,87 TL (-%87)
L.A. Noire 169 TL 84,50 TL (-%50)
Borderlands 3 459 TL 45,90 TL (-%90)
Bioshock: The Collection 1.599 TL 319,80 TL (-%80)
Sid Meier's Civilization VI 1.049 TL 209,80 TL (-%80)
Marvel's Midnight Suns 789 TL 118,35 TL (-%85)
DIRT 5 2.499 TL 499,80 TL (-%80)
Need for Speed 699 TL 209,70 TL (-%70)
Burnout Paradise Remastered 152,54 TL 38,13 TL (-%75)
Tiny Tina's Wonderlands 2.499 TL 249,90 TL (-%90)
Unravel 1.049 TL 262,25 TL (-%75)
Need for Speed Payback - Deluxe Edition 2.499 TL 499,80 TL (-%80)

PlayStation 'Hafta Sonu Teklifi' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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