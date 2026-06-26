PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Hafta Sonu Teklifi" indirimleri başlamış durumda.
Hafta Sonu Teklifi indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
İçerikten Görseller
PlayStation 'Hafta Sonu Teklifi' indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|NBA 2K26
|2.900 TL
|290 TL (-%90)
|Red Dead Redemption 2
|2.099 TL
|524,75 TL (-%75)
|Red Dead Online
|699 TL
|349,50 TL (-%50)
|Mafia: The Old Country
|1.949 TL
|1.364,30 TL (-%30)
|Red Dead Redemption
|2.149 TL
|1.074,50 TL (-%50)
|PGA TOUR 2K25
|1.399 TL
|629,55 TL (-%55)
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL (-%85)
|EA SPORTS WRC 24
|1.799 TL
|899,99 TL (-%50)
|The Quarry
|2.799 TL
|363,87 TL (-%87)
|L.A. Noire
|169 TL
|84,50 TL (-%50)
|Borderlands 3
|459 TL
|45,90 TL (-%90)
|Bioshock: The Collection
|1.599 TL
|319,80 TL (-%80)
|Sid Meier's Civilization VI
|1.049 TL
|209,80 TL (-%80)
|Marvel's Midnight Suns
|789 TL
|118,35 TL (-%85)
|DIRT 5
|2.499 TL
|499,80 TL (-%80)
|Need for Speed
|699 TL
|209,70 TL (-%70)
|Burnout Paradise Remastered
|152,54 TL
|38,13 TL (-%75)
|Tiny Tina's Wonderlands
|2.499 TL
|249,90 TL (-%90)
|Unravel
|1.049 TL
|262,25 TL (-%75)
|Need for Speed Payback - Deluxe Edition
|2.499 TL
|499,80 TL (-%80)
PlayStation 'Hafta Sonu Teklifi' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.