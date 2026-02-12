Tümü Webekno
PlayStation'da 'Indies' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 7 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation Store'da 'Indies' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok bağımsız oyunda indirimler sunuluyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise "Indies" indirimleri başlamış durumda.

Indies indirimleri kapsamında birçok sevilen bağımsız yapımda önemli oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

PlayStation 'Indies' indirimlerinde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
No Man's Sky 1.249 TL 499,60 TL (-%60)
Poppy Playtime: Chapter 4 849 TL 636,75 TL (-%25)
Contraband Police 1.299 TL 974,25 TL (-%25)
Disney Dreamlight Valley 1.399 TL 979,30 TL (-%30)
PowerWash Simulator 2 1.079 TL 917,15 TL (-%15)
Who's Your Daddy?! 349 TL 244,30 TL (-%30)
Truck Simulator 25: Euro Driver 525 TL 315 TL (-%40)
Trailmakers 1.049 TL 314,70 TL (-%70)
Truck and Logistics Simulator 1.299 TL 779,40 TL (-%40)
Human: Fall Flat 699 TL 209,70 TL (-%70)
Car for Sale Simulator 2023 649 TL 421,85 TL (-%35)
Beam Driver 649 TL 389,40 TL (-%40)
Visage 1.229 TL 737,40 TL (-%40)
Nine Sols 1.015 TL 507,50 TL (-%50)
Escape Academy 849 TL 254,70 TL (-%70)
Vampire Survivors 105 TL 78,75 TL (-%25)
Brotato 175 TL 122,50 TL (-%30)
Balatro 529 TL 476,10 TL (-%10)
Tormented Souls 2 1.299 TL 1.039,20 TL (-%20)
The Last Faith 509 TL 279,95 TL (-%45)

PlayStation 'Indies' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları
