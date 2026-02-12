PlayStation'da 'Indies' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 7 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise "Indies" indirimleri başlamış durumda.
Indies indirimleri kapsamında birçok sevilen bağımsız yapımda önemli oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
PlayStation 'Indies' indirimlerinde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|No Man's Sky
|1.249 TL
|499,60 TL (-%60)
|Poppy Playtime: Chapter 4
|849 TL
|636,75 TL (-%25)
|Contraband Police
|1.299 TL
|974,25 TL (-%25)
|Disney Dreamlight Valley
|1.399 TL
|979,30 TL (-%30)
|PowerWash Simulator 2
|1.079 TL
|917,15 TL (-%15)
|Who's Your Daddy?!
|349 TL
|244,30 TL (-%30)
|Truck Simulator 25: Euro Driver
|525 TL
|315 TL (-%40)
|Trailmakers
|1.049 TL
|314,70 TL (-%70)
|Truck and Logistics Simulator
|1.299 TL
|779,40 TL (-%40)
|Human: Fall Flat
|699 TL
|209,70 TL (-%70)
|Car for Sale Simulator 2023
|649 TL
|421,85 TL (-%35)
|Beam Driver
|649 TL
|389,40 TL (-%40)
|Visage
|1.229 TL
|737,40 TL (-%40)
|Nine Sols
|1.015 TL
|507,50 TL (-%50)
|Escape Academy
|849 TL
|254,70 TL (-%70)
|Vampire Survivors
|105 TL
|78,75 TL (-%25)
|Brotato
|175 TL
|122,50 TL (-%30)
|Balatro
|529 TL
|476,10 TL (-%10)
|Tormented Souls 2
|1.299 TL
|1.039,20 TL (-%20)
|The Last Faith
|509 TL
|279,95 TL (-%45)
PlayStation 'Indies' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.