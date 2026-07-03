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PlayStation'da 'Temmuz Tasarrufları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

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PlayStation Store'da 'Temmuz Tasarrufları' başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

PlayStation'da 'Temmuz Tasarrufları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Temmuz Tasarrufları" başlamış durumda.

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Temmuz Tasarrufları kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

İçerikten Görseller

PlayStation'da 'Temmuz Tasarrufları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!
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PlayStation Store 'Temmuz Tasarrufları'

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Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Ready or Not 2.149 TL 1.611,75 TL (-%25)
TEKKEN 8 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40)
Anno 117: Pax Romana 2.099 TL 1.469,30 TL (-%30)
Call of Duty: Modern Warfare 2.159,99 TL 539,99 TL (-%75)
Assassin's Creed Valhalla 470 TL 117,50 TL (-%75)
Horizon Forbidden West 2.099 TL 1.385,34 TL (-%34)
Gears of War: Reloaded 1.599 TL 799,50 TL (-%50)
Grounded 1.399 TL 699,50 TL (-%50)
Sackboy: Büyük Macera 3.249 TL 1.072,17 TL (-%67)
The Forest 595 TL 208,25 TL (-%65)
Directive 8020 2.149 TL 1.719,20 TL (-%20)
Assassin's Creed Odyssey 599 TL 119,80 TL (-%80)
God of War 849 TL 199,75 TL (-%75)
Warhammer 40,000: Darktide 799 TL 199,75 TL (-%75)
MX vs ATV Legends 1.399 TL 349,75 TL (-%75)
The Last of Us Remastered 699 TL 349,50 TL (-%50)
Horizon Call of the Mountain 2.999 TL 2.129,29 TL (-%29)
Bloodborne 849 TL 424,50 TL (-%50)
Assassin's Creed Origins 3.149 TL 472,35 TL (-%85)
The Outlast Trials 669 TL 200,70 TL (-%70)

PlayStation Store'da başlayan 'Temmuz Tasarrufları'nda fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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