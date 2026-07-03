PlayStation'da 'Temmuz Tasarrufları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Temmuz Tasarrufları" başlamış durumda.
Temmuz Tasarrufları kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
İçerikten Görseller
PlayStation Store 'Temmuz Tasarrufları'
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Ready or Not
|2.149 TL
|1.611,75 TL (-%25)
|TEKKEN 8
|1.749 TL
|1.049,40 TL (-%40)
|Anno 117: Pax Romana
|2.099 TL
|1.469,30 TL (-%30)
|Call of Duty: Modern Warfare
|2.159,99 TL
|539,99 TL (-%75)
|Assassin's Creed Valhalla
|470 TL
|117,50 TL (-%75)
|Horizon Forbidden West
|2.099 TL
|1.385,34 TL (-%34)
|Gears of War: Reloaded
|1.599 TL
|799,50 TL (-%50)
|Grounded
|1.399 TL
|699,50 TL (-%50)
|Sackboy: Büyük Macera
|3.249 TL
|1.072,17 TL (-%67)
|The Forest
|595 TL
|208,25 TL (-%65)
|Directive 8020
|2.149 TL
|1.719,20 TL (-%20)
|Assassin's Creed Odyssey
|599 TL
|119,80 TL (-%80)
|God of War
|849 TL
|199,75 TL (-%75)
|Warhammer 40,000: Darktide
|799 TL
|199,75 TL (-%75)
|MX vs ATV Legends
|1.399 TL
|349,75 TL (-%75)
|The Last of Us Remastered
|699 TL
|349,50 TL (-%50)
|Horizon Call of the Mountain
|2.999 TL
|2.129,29 TL (-%29)
|Bloodborne
|849 TL
|424,50 TL (-%50)
|Assassin's Creed Origins
|3.149 TL
|472,35 TL (-%85)
|The Outlast Trials
|669 TL
|200,70 TL (-%70)
PlayStation Store'da başlayan 'Temmuz Tasarrufları'nda fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.