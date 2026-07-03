PlayStation'da 'Temmuz Tasarrufları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation Store'da 'Temmuz Tasarrufları' başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Temmuz Tasarrufları" başlamış durumda.

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Temmuz Tasarrufları kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

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PlayStation Store 'Temmuz Tasarrufları'

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Ready or Not 2.149 TL 1.611,75 TL (-%25) TEKKEN 8 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40) Anno 117: Pax Romana 2.099 TL 1.469,30 TL (-%30) Call of Duty: Modern Warfare 2.159,99 TL 539,99 TL (-%75) Assassin's Creed Valhalla 470 TL 117,50 TL (-%75) Horizon Forbidden West 2.099 TL 1.385,34 TL (-%34) Gears of War: Reloaded 1.599 TL 799,50 TL (-%50) Grounded 1.399 TL 699,50 TL (-%50) Sackboy: Büyük Macera 3.249 TL 1.072,17 TL (-%67) The Forest 595 TL 208,25 TL (-%65) Directive 8020 2.149 TL 1.719,20 TL (-%20) Assassin's Creed Odyssey 599 TL 119,80 TL (-%80) God of War 849 TL 199,75 TL (-%75) Warhammer 40,000: Darktide 799 TL 199,75 TL (-%75) MX vs ATV Legends 1.399 TL 349,75 TL (-%75) The Last of Us Remastered 699 TL 349,50 TL (-%50) Horizon Call of the Mountain 2.999 TL 2.129,29 TL (-%29) Bloodborne 849 TL 424,50 TL (-%50) Assassin's Creed Origins 3.149 TL 472,35 TL (-%85) The Outlast Trials 669 TL 200,70 TL (-%70)

PlayStation Store'da başlayan 'Temmuz Tasarrufları'nda fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.