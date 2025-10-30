2026 Seat Ibiza Sonunda Tanıtıldı: Daha Sportif, Daha Modern!

Seat, 2026 model Ibiza'yı tanıttı. Kaput altında değişim görmeyen ancak dış tasarımda makyajlanan otomobil, eskisine kıyasla daha şık görünüyor. 2026 Seat Ibiza, Türkiye'de de satılan 1.0 EcoTSI motora ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren İspanyol otomobil devi Seat, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model Ibiza'yı tanıttı. 2021 yılından beri hiçbir değişim görmeyen otomobil, makyajlı yüzü ile otomobil tutkunlarının yeniden ilgisini çekmeye başlayacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte 2026 Seat Ibiza'ya yakından bakalım.

Makyajlı Seat Ibiza, tamamen yenilendiğini söyleyebileceğimiz bir silüete sahip. Bu otomobil, yeni far tasarımı, daha sportif ızgara ve tampon tasarımı ile mevcut versiyondan çok daha gösterişli duruyor. Ancak arka kısma baktığımızda yenileme durumunun söz konusu olmadığını görüyoruz. Üçgen detaylara sahip aydınlatma, el yazısı şeklinde Ibiza baskısı ve FR paketteki çift ezgozlu tasarım, 2026 Seat Ibiza'da olduğu gibi duruyor.

Karşınızda 2026 model Seat Ibiza

2026 Seat Ibiza'nın iç tasarımına baktığımızda da bazı değişimler görüyoruz. Bu otomobil, artık yepyeni bir döşeme ile gelecek. 8.25 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranıyla donatılan Ibiza, isteğe bağlı olarak 9.2 inç boyutlu bir bilgi-eğlence ekranı ile de satın alınabilecek. Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip olan bilgi-eğlence ekranı, artık sesli asistan imkânı da sunacak. Bu arada; opsiyonel olarak alınabilecek bir diğer yeniliğin cam tavan olduğunu belirtelim.

Makyajlı Seat Ibiza'nın kaput altına baktığımızda hiçbir değişiklik görmüyoruz. Otomobilin Türkiye'de satılan versiyonunda bulunan 115 beygirlik 1.0 EcoTSI motor seçeneği, üretimde kalmaya devam edecek. Bu motor, tahmin edebileceğiniz üzere DSG şanzıman ile kombine edilecek.

2026 model Seat Ibiza'nın Türkiye fiyatına ilişkin bir şey söylenmediğini belirtelim. Ancak 2025 Ibiza'nın Türkiye'de 1.596.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabildiğini biliyoruz. Makyajlı versiyon da yine bu rakamlardan ülkemize giriş yapacaktır.