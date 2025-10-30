Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

2026 Seat Ibiza Sonunda Tanıtıldı: Daha Sportif, Daha Modern!

Seat, 2026 model Ibiza'yı tanıttı. Kaput altında değişim görmeyen ancak dış tasarımda makyajlanan otomobil, eskisine kıyasla daha şık görünüyor. 2026 Seat Ibiza, Türkiye'de de satılan 1.0 EcoTSI motora ev sahipliği yapmaya devam edecek.

2026 Seat Ibiza Sonunda Tanıtıldı: Daha Sportif, Daha Modern!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren İspanyol otomobil devi Seat, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model Ibiza'yı tanıttı. 2021 yılından beri hiçbir değişim görmeyen otomobil, makyajlı yüzü ile otomobil tutkunlarının yeniden ilgisini çekmeye başlayacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte 2026 Seat Ibiza'ya yakından bakalım.

Makyajlı Seat Ibiza, tamamen yenilendiğini söyleyebileceğimiz bir silüete sahip. Bu otomobil, yeni far tasarımı, daha sportif ızgara ve tampon tasarımı ile mevcut versiyondan çok daha gösterişli duruyor. Ancak arka kısma baktığımızda yenileme durumunun söz konusu olmadığını görüyoruz. Üçgen detaylara sahip aydınlatma, el yazısı şeklinde Ibiza baskısı ve FR paketteki çift ezgozlu tasarım, 2026 Seat Ibiza'da olduğu gibi duruyor.

Karşınızda 2026 model Seat Ibiza

Başlıksız-1

2026 Seat Ibiza'nın iç tasarımına baktığımızda da bazı değişimler görüyoruz. Bu otomobil, artık yepyeni bir döşeme ile gelecek. 8.25 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranıyla donatılan Ibiza, isteğe bağlı olarak 9.2 inç boyutlu bir bilgi-eğlence ekranı ile de satın alınabilecek. Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip olan bilgi-eğlence ekranı, artık sesli asistan imkânı da sunacak. Bu arada; opsiyonel olarak alınabilecek bir diğer yeniliğin cam tavan olduğunu belirtelim.

Başlıksız-1

Makyajlı Seat Ibiza'nın kaput altına baktığımızda hiçbir değişiklik görmüyoruz. Otomobilin Türkiye'de satılan versiyonunda bulunan 115 beygirlik 1.0 EcoTSI motor seçeneği, üretimde kalmaya devam edecek. Bu motor, tahmin edebileceğiniz üzere DSG şanzıman ile kombine edilecek.

Başlıksız-1

2026 model Seat Ibiza'nın Türkiye fiyatına ilişkin bir şey söylenmediğini belirtelim. Ancak 2025 Ibiza'nın Türkiye'de 1.596.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabildiğini biliyoruz. Makyajlı versiyon da yine bu rakamlardan ülkemize giriş yapacaktır.

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin! Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Kasım 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Açıklandı

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim