Steam'de Call of Duty Serisi İndirimleri Başladı (Seriyi Tamamlamak İsteyenler Kaçırmasın)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Call of Duty" serisi indirimleri.
Son dönemde Steam'de birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de Call of Duty serisi indirimleri bizleri karşılıyor. 23 Şubat tarihine kadar sürecek bu yeni indirimlerde kütüphanenizdeki eksik Call of Duty oyunlarını satın alabilirsiniz.
Steam Call of Duty indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Call of Duty: Modern Warfare III
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: Vanguard
|59.99$
|23.99$ (-%60)
|Call of Duty: Infinite Warfare
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: Black Ops 6
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017)
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Call of Duty: Modern Warfare
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: WWII
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: Advanced Warfare - Gold Edition
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty (2003)
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Call of Duty: Black Ops II
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Call of Duty: Ghosts - Gold Edition
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Call of Duty: Black Ops
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Call of Duty: Black Ops III
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|Call of Duty: Modern Warfare II
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|Call of Duty: United Offensive
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|Call of Duty: World at War
|19.99$
|14.99$ (-%25)