Call of Duty Serisi Hakkında Duyunca Şaşıracağınız 7 Bilgi

Birbirinden farklı hikayeler ve mekanlar ile oyuncuları maceradan maceraya sürükleyen aksiyon oyunu Call of Duty farklı serileriyle uzun zamandır oyunseverlerin gözdesi konumunda. Sıkı bir hayran olsanız bile daha önce duymadığınız Call of Duty serisi hakkındaki bilgilere gelin yakından bakalım.

Call of Duty serisi ilk oyunu 2003 yılında, o dönem çok meşhur olmayan Infinity Ward tarafından yayınlandı. Hiç kimse o zamanlar bu oyunun gerçek bir efsaneye dönüşeceğini tahmin etmedi ama öyle oldu. Bugün Call of Duty serisi ondan fazla oyunu, tarihi hikayeleri, can alıcı mekanları ve her oyunda garantisini verdiği aksiyon dolu maceralarıyla pek çok oyunseverin en gözde oyunu konumunda.

Yıllardır Call of Duty serisi oynuyor olabilirsiniz ama gerçekten bu oyuna ve bu oyunun dünya çapında yarattığı etkiye hakim misiniz? Serinin yarattığı bazı etkiler o kadar şaşırtıcı ki basit bir oyunun nasıl böyle bir duruma neden olduğuna şaşırıp kalabilirsiniz. En sıkı hayranların bile bilmediği Call of Duty serisi hakkında duyunca şoke olacağınız bazı şaşırtıcı bilgiler paylaştık.

Call of Duty serisi hakkında az bilinenler:

Bir diktatör oyun hakkında dava açtı.

Call of Duty serisi müzikleri usta bir besteci imzalı.

Modern Warfare 3 görüntüleri Kuzey Kore tarafından propaganda amacıyla kullanıldı.

Call of Duty serisi hakkında bir çizgi roman var.

Çin’e özel bir Call of Duty oyunu bulunuyor.

Modern Warfare 2 oynarken oyuncak ayıları fark ettiniz mi?

Call of Duty serisi boyunca pek çok ünlü oyuncu ile karşılaşıyoruz.

Bir diktatör oyun hakkında dava açtı:

Call of Duty serisi boyunca oyuncular, acımasız düşmanlarla mücadele ederek sürükleyici bir macera yaşarlar. Ancak herkes kendini iyi adamların yerine koymaz. 2014 yılında Panamalı bir diktatör olan Manuel Noriega, oyunu görünce biraz üstüne alındı.

Call of Duty: Black Ops II’de anlatılan hikayenin kendisine bir atıfta bulunduğunu iddia eden Manuel Noriega, avukatları aracılığıyla oyun hakkında dava açtı. Oyunun kendisini katil bir devlet düşmanı olarak gösterdiğini ve sayısız kurgusal suçla suçladığını iddia etti. Elbette, kendisi ABD vatandaşı olmadığı bu dava resmiyete geçmedi.

Call of Duty serisi müzikleri usta bir besteci imzalı:

Şüphesiz Call of Duty serisinin bu kadar büyük beğeni kazanmasının arkasında yalnızca iyi bir hikayeye sahip olması yok. Aynı zamanda oyun, müzikleri ve ses efektleri ile oyuncunun tam anlamıyla ekranda gördüğü ortamın içinde hissetmesini sağlıyor. Bu muhteşem seslerin arkasındaki isim ise Hans Zimmer.

Hans Zimmer ismi tanıdık gelmediyse Aslan Kral, Karayip Korsanları, Interstellar, Son Samuray, Dunkirk, Çelik Adam isimleri tanıdık gelecektir. İşte Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunun müzikleri ve ses efektleri, bu filmlerin müziğini yapan Hans Zimmer’e aittir. Geliştiricilere göre Zimmer yalnızca müzik yapmadı, aynı zamanda Call of Duty: Modern Warfare 2’nin ana temasını oluşturdu.

Modern Warfare 3 görüntüleri Kuzey Kore tarafından propaganda amacıyla kullanıldı:

Call of Duty serisi oyunlarına alınan ve fazlasıyla ciddiye alan tek kişi Panamalı diktatör değil. Dünyanın en kapalı, gizemli ve sıradışı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore de bu oyunu fark etti ama bildiğimiz anlamda değil. Kuzey Kore propaganda ajansı Uriminzokkiri, oyun üzerinden propaganda yaptı.

Ajansın iddiasına göre 2013 yılında Kuzey Koreli bir vatandaş bir rüya gördü ve büyük bir savaş sonrası ABD’nin yok oluşunu izledi. Kuzey Kore için güzel haber anlamına gelen bu rüyanın anlatıldığı bir video yapıldı ve videoda Call of Duty: Modern Warfare 3 oyunundan sahneler kullanıldı. Video ne kadar etkili oldu bilinmiyor.

Call of Duty serisi hakkında bir çizgi roman var:

Aslında ilginç bir bilgi değil, yalnızca meraklılarına haber vermiş olalım. Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkan oyunlar, oyuncaklar, filmler ve çizgi filmler için birkaç sayıdan oluşan kısa çizgi roman serileri yayımlamak bir nevi gelenek diyebiliriz. Call of Duty de bu gelenekten nasibi aldı.

2009 yılında yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunun tanıtılması ve pazarlama sürecinin hızlandırılması için 6 sayıdan oluşan bir Call of Duty çizgi romanı yayımlandı. Çizgi romanda, Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununda anlatılan hikayenin detaylarına ve perde arkasına yer verildi.

Çin’e özel bir Call of Duty oyunu bulunuyor:

Call of Duty serisi hem konsol hem de PC’de oynanabiliyor ama online oynamak mümkün değil, eğer Çin’de yaşamıyorsanız. Çin anakarasına özel olarak yapılmış olan bir Call of Duty Online versiyon bulunuyor. Modern Warfare ve Black Ops serilerinin bir karışımı olan bu oyunda karakter, silah, kıyafet değişimi yapabiliyor ve çok daha fazla haritaya ulaşabiliyorsunuz. Çin, garip bir yer.

Modern Warfare 2 oynarken oyuncak ayıları fark ettiniz mi?

Call of Duty: Modern Warfare 2 oynadınız mı? Peki, oynarken aslında orada ne işi olduğunu asla anlayamadığınız oyuncak ayılarla karşılaştınız mı? Mutlaka karşılaşmış olmalısınız çünkü Call of Duty: Modern Warfare 2 haritalarının en ücra köşelerinde bile bir yerlerde oyuncak ayı sürpriz yumurtası bulunuyor.

Neden oyun haritalarının her yerinde oyuncak ayılar olduğu, oyun yayınlandığı dönem büyük tartışma konusu oldu. Hatta oyun geliştiricilerinden birinin kızının kanser olduğu ve bu nedenle haritaya oyuncak ayılar eklendiği bile söylendi. Bu elbette doğru değildi. Oyuna ufak bir sevimlilik katmak istemişlerdir belki de.

Call of Duty serisi boyunca pek çok ünlü oyuncu ile karşılaşıyoruz:

Call of Duty serisi oynarken karşılaştığımız tek etkileyici dokunuş Hans Zimmer’a ait değil. Serinin farklı oyunlarında pek çok ünlü oyuncu ile karşılaşmak mümkün. En ufak dokunuşları bile yazmak zor olabilir ama Call of Duty serisinde karşılaştığımız bazı ünlü isimler şu şekilde;

Kit Harington, Call of Duty: Infinite Warfare’da Salen Kotch’u seslendirdi ve canlandırdı.

Kevin Spacey, Call of Duty: Advanced Warfare'da karakter canlandırması yaptı.

Jeff Goldblum, Heather Graham ve Ron Perlman Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Mode’da karakter canlandırması yaptılar.

Jason Statham, ilk Call Of Duty oyununda seslendirme yaptı.

Timothy Olyphant ve Katee Sackhoff Call of Duty: Modern Warfare 3’de karakter canlandırması yaptılar

Ice Cube, Call of Duty: Black Ops’da karakter canlandırması yaptı.

Michael Keaton ve Jimmy Kimmel Call of Duty: Black Ops 2’de karakter canlandırması yaptılar

Sevilen aksiyon oyunu Call of Duty serisi hakkında en sıkı hayranların bile bilmediği bazı detaylardan bahsettik ve şaşırtıcı bilgiler paylaştık. Call of Duty serisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.