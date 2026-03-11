Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! İlk kez ING'li olanlara fırsat!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam Kule Savunma Festivali İndirimleri Başladı (Strateji Severler Buraya)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Kule Savunma Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Steam Kule Savunma Festivali İndirimleri Başladı (Strateji Severler Buraya)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Kule Savunma Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 16 Mart tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Kule Savunma Festivali indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
The Riftbreaker 14.99$ 4.94$ (-%67)
Thronefall 7.29$ 4.73$ (-%35)
Dome Keeper 9.29$ 3.71$ (-%60)
Bloons & TD 6 7.79$ 3.11$ (-%60)
Kingdom Rush 5: Alliance TD 10.49$ 5.76$ (-%45)
Diplomacy is Not an Option 14.99$ 6.74$ (-%55)
The King is Watching 7.99$ 5.19$ (-%35)
Mindustry 9.99$ 2.99$ (-%70)
Tower Factory 7.99$ 6.39$ (-%20)
Tangy TD 5.79$ 5.09$ (-%12)
Kingdom Rush Vengeance 19.99$ 9.99$ (-%50)
Orcs Must Die! Deathtrap 14.99$ 7.49$ (-%50)
Minimalist Tower Defence 2.99$ 2.30$ (-%23)
Nordhold 9.99$ 5.99$ (-%40)
Machine Mind 7.99$ 7.19$ (-%10)
Wireworks 3.99$ 3.19$ (-%20)
Dungeon Defenders 7.99$ 1.59$ (-%80)
ITER-8 6.99$ 5.24$ (-%25)
Orcs Must Die! 3 14.99$ 2.99$ (-%80)
Kingdom Rush Origins - Tower Defense 14.99$ 7.49$ (-%50)

Steam Kule Savunma Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan) 2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)
Steam, 2025 Yılına Yönelik Verileri Açıkladı: İndirilen Veri Miktarı 100 Exabyte'ı Aştı! Steam, 2025 Yılına Yönelik Verileri Açıkladı: İndirilen Veri Miktarı 100 Exabyte'ı Aştı!
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com