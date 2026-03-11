Steam Kule Savunma Festivali İndirimleri Başladı (Strateji Severler Buraya)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Kule Savunma Festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 16 Mart tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Kule Savunma Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|The Riftbreaker
|14.99$
|4.94$ (-%67)
|Thronefall
|7.29$
|4.73$ (-%35)
|Dome Keeper
|9.29$
|3.71$ (-%60)
|Bloons & TD 6
|7.79$
|3.11$ (-%60)
|Kingdom Rush 5: Alliance TD
|10.49$
|5.76$ (-%45)
|Diplomacy is Not an Option
|14.99$
|6.74$ (-%55)
|The King is Watching
|7.99$
|5.19$ (-%35)
|Mindustry
|9.99$
|2.99$ (-%70)
|Tower Factory
|7.99$
|6.39$ (-%20)
|Tangy TD
|5.79$
|5.09$ (-%12)
|Kingdom Rush Vengeance
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Orcs Must Die! Deathtrap
|14.99$
|7.49$ (-%50)
|Minimalist Tower Defence
|2.99$
|2.30$ (-%23)
|Nordhold
|9.99$
|5.99$ (-%40)
|Machine Mind
|7.99$
|7.19$ (-%10)
|Wireworks
|3.99$
|3.19$ (-%20)
|Dungeon Defenders
|7.99$
|1.59$ (-%80)
|ITER-8
|6.99$
|5.24$ (-%25)
|Orcs Must Die! 3
|14.99$
|2.99$ (-%80)
|Kingdom Rush Origins - Tower Defense
|14.99$
|7.49$ (-%50)
Steam Kule Savunma Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.