Steam Kule Savunma Festivali İndirimleri Başladı (Strateji Severler Buraya)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Kule Savunma Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Kule Savunma Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 16 Mart tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Kule Savunma Festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat The Riftbreaker 14.99$ 4.94$ (-%67) Thronefall 7.29$ 4.73$ (-%35) Dome Keeper 9.29$ 3.71$ (-%60) Bloons & TD 6 7.79$ 3.11$ (-%60) Kingdom Rush 5: Alliance TD 10.49$ 5.76$ (-%45) Diplomacy is Not an Option 14.99$ 6.74$ (-%55) The King is Watching 7.99$ 5.19$ (-%35) Mindustry 9.99$ 2.99$ (-%70) Tower Factory 7.99$ 6.39$ (-%20) Tangy TD 5.79$ 5.09$ (-%12) Kingdom Rush Vengeance 19.99$ 9.99$ (-%50) Orcs Must Die! Deathtrap 14.99$ 7.49$ (-%50) Minimalist Tower Defence 2.99$ 2.30$ (-%23) Nordhold 9.99$ 5.99$ (-%40) Machine Mind 7.99$ 7.19$ (-%10) Wireworks 3.99$ 3.19$ (-%20) Dungeon Defenders 7.99$ 1.59$ (-%80) ITER-8 6.99$ 5.24$ (-%25) Orcs Must Die! 3 14.99$ 2.99$ (-%80) Kingdom Rush Origins - Tower Defense 14.99$ 7.49$ (-%50)

Steam Kule Savunma Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.