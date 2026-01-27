Steam Kutu Oyunları Festivali Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Steam'de Kutu Oyunları Festivali adı altında yeni indirimler başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Kutu Oyunları Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam, 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Kutu Oyunları Festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Tabletop Simulator 10.49$ 5.24$ (-%50) Root 14.99$ 5.99$ (-%60) THE GAME OF LIFE 2 7.01$ 2.10$ (-%70) Let Them Trade 9.29$ 4.64$ (-%50) Mr. President 12.49$ 9.99$ (-%20) Wingspan 10.49$ 5.24$ (-%50) Dorfromantik 13.99$ 6.99$ (-%50) Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked 14.99$ 13.49$ (-%10) Spirit Island 12.49$ 4.99$ (-%60) Frosthaven 18.99$ 15.19$ (-%20) Dokapon Kingdom: Connect 22.99$ 6.89$ (-%70) Dune: Imperium 11.50$ 8.05$ (-%30) Viractal: Will You Trust Your Party? 20.49$ 16.39$ (-%20) Gloomhaven 17.99$ 5.03$ (-%72) Ticket to Ride 7.99$ 3.19$ (-%60)

Steam Kutu Oyunları Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.