Steam Kutu Oyunları Festivali Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Kutu Oyunları Festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz haftalarda Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam, 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Kutu Oyunları Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Tabletop Simulator
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|Root
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|THE GAME OF LIFE 2
|7.01$
|2.10$ (-%70)
|Let Them Trade
|9.29$
|4.64$ (-%50)
|Mr. President
|12.49$
|9.99$ (-%20)
|Wingspan
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|Dorfromantik
|13.99$
|6.99$ (-%50)
|Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
|14.99$
|13.49$ (-%10)
|Spirit Island
|12.49$
|4.99$ (-%60)
|Frosthaven
|18.99$
|15.19$ (-%20)
|Dokapon Kingdom: Connect
|22.99$
|6.89$ (-%70)
|Dune: Imperium
|11.50$
|8.05$ (-%30)
|Viractal: Will You Trust Your Party?
|20.49$
|16.39$ (-%20)
|Gloomhaven
|17.99$
|5.03$ (-%72)
|Ticket to Ride
|7.99$
|3.19$ (-%60)
Steam Kutu Oyunları Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.