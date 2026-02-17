Steam 'Made in Japan' İndirimleri Başladı (Japon Oyunlarında %90'a Varan İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Made in Japan indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Made in Japan" indirimleri.

Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 1 Mart tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Made in Japan indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Nioh 2 - The Complete Edition 41.69$ 16.67$ (-%60) NINJA GAIDEN 2 Black 41.69$ 25.01$ (-%40) Rise of the Ronin 41.69$ 25.01$ (-%40) ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE 49.99$ 29.99$ (-%40) Metaphor: ReFantazio 69.99$ 34.99$ (-%50) UNKO TECHNICA 4.49$ 3.14$ (-%30) TriggerHeart EXELICA ENHANCED 18.99$ 16.14$ (-%15) Fruit Mountain 4.99$ 1.34$ (-%73) ODEN 1.49$ 0.67$ (-%55) Fairy Fencer F: Refrain Chord 22.99$ 6.89$ (-%70) IZON. 7.29$ 4.73$ (-%35) LOST EPIC 11.78$ 4.62$ (-%56) WARRIORS: Abyss 20.79$ 12.47$ (-%40) ELbab 3.99$ 3.19$ (-%20) TOUHOU SKY ARENA MATSURI CLIMAX 19.99$ 9.99$ (-%50) Madorica Real Estate 16.99$ 5.09$ (-%70) Live Hard, Die Hard 2.99$ 2.69$ (-%10) Dungeon Antiqua 2 4.99$ 4.24$ (-%15) DungeonRoute 3.59$ 2.87$ (-%20) Unknot! 3.99$ 2.39$ (-%40)

Steam Made in Japan indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.