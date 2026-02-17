Tümü Webekno
Amazon'da indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam 'Made in Japan' İndirimleri Başladı (Japon Oyunlarında %90'a Varan İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Made in Japan indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Steam 'Made in Japan' İndirimleri Başladı (Japon Oyunlarında %90'a Varan İndirimler Var)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Made in Japan" indirimleri.

Geçtiğimiz ay Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 1 Mart tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Made in Japan indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Nioh 2 - The Complete Edition 41.69$ 16.67$ (-%60)
NINJA GAIDEN 2 Black 41.69$ 25.01$ (-%40)
Rise of the Ronin 41.69$ 25.01$ (-%40)
ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE 49.99$ 29.99$ (-%40)
Metaphor: ReFantazio 69.99$ 34.99$ (-%50)
UNKO TECHNICA 4.49$ 3.14$ (-%30)
TriggerHeart EXELICA ENHANCED 18.99$ 16.14$ (-%15)
Fruit Mountain 4.99$ 1.34$ (-%73)
ODEN 1.49$ 0.67$ (-%55)
Fairy Fencer F: Refrain Chord 22.99$ 6.89$ (-%70)
IZON. 7.29$ 4.73$ (-%35)
LOST EPIC 11.78$ 4.62$ (-%56)
WARRIORS: Abyss 20.79$ 12.47$ (-%40)
ELbab 3.99$ 3.19$ (-%20)
TOUHOU SKY ARENA MATSURI CLIMAX 19.99$ 9.99$ (-%50)
Madorica Real Estate 16.99$ 5.09$ (-%70)
Live Hard, Die Hard 2.99$ 2.69$ (-%10)
Dungeon Antiqua 2 4.99$ 4.24$ (-%15)
DungeonRoute 3.59$ 2.87$ (-%20)
Unknot! 3.99$ 2.39$ (-%40)

Steam Made in Japan indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan) 2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)
[Ocak 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı [Ocak 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com