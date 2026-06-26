Steam Yaz İndirimi’nde 10 dolardan daha ucuza alabileceğiniz oyunları derledik.

Oyun fiyatları şu anda 3-4 bin TL bandına kadar çıkmış durumda. Bu yüzden de oyunseverler, daha uygun fiyatlara oyun alma arayışındalar. Steam de düzenlediği kampanyalarla bu konuda imdadımıza yetişiyor. Şimdi ise yüzlerce oyunda büyük indirimler sunan Yaz İndirimi başladı.

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Biz de bu içeriğimizde Steam Yaz İndirimi’nde 10 dolar (466 TL) altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları derledik. Bu oyunlara bu düşük fiyatları gerçekten kaçırmamanız gerekiyor.

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Steam Yaz İndirimi’nde 10 dolar altına alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) Mount & Blade II: Bannerlord 19,99 dolar 7,99 dolar (%60) Age of Empires IV: Anniversary Edition 19,99 dolar 6,99 dolar (%65) Subnautica 20,99 dolar 5,24 dolar (%75) Rematch 14,99 dolar 7,49 dolar (%50) Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39,99 dolar 7,99 dolar (%80) Stray 13,99 dolar 6,99 dolar (%50) Arma 3 29,99 dolar 8,99 dolar (%70) Outer Wilds 12,99 dolar 7,79 dolar (%40) Death Stranding Director’s Cut 18,99 dolar 6,64 dolar (%65)

Listeye sadece 5 ila 10 dolar arası oyunları koyduk. 5 dolar altı için ayrı bir listemiz daha olacak. Steam Yaz İndirimi, 9 Temmuz TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.