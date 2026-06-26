Oyun fiyatları şu anda 3-4 bin TL bandına kadar çıkmış durumda. Bu yüzden de oyunseverler, daha uygun fiyatlara oyun alma arayışındalar. Steam de düzenlediği kampanyalarla bu konuda imdadımıza yetişiyor. Şimdi ise yüzlerce oyunda büyük indirimler sunan Yaz İndirimi başladı.
Biz de bu içeriğimizde Steam Yaz İndirimi’nde 10 dolar (466 TL) altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları derledik. Bu oyunlara bu düşük fiyatları gerçekten kaçırmamanız gerekiyor.
İçerikten Görseller
Steam Yaz İndirimi’nde 10 dolar altına alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19,99 dolar
|7,99 dolar (%60)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19,99 dolar
|6,99 dolar (%65)
|Subnautica
|20,99 dolar
|5,24 dolar (%75)
|Rematch
|14,99 dolar
|7,49 dolar (%50)
|Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
|39,99 dolar
|7,99 dolar (%80)
|Stray
|13,99 dolar
|6,99 dolar (%50)
|Arma 3
|29,99 dolar
|8,99 dolar (%70)
|Outer Wilds
|12,99 dolar
|7,79 dolar (%40)
|Death Stranding Director’s Cut
|18,99 dolar
|6,64 dolar (%65)
Listeye sadece 5 ila 10 dolar arası oyunları koyduk. 5 dolar altı için ayrı bir listemiz daha olacak. Steam Yaz İndirimi, 9 Temmuz TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.