Steam Yaz İndirimi başladı. Sizin için fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunları derledik.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, yılın en büyük kampanyalarından biri olan Yaz İndirimi’ni geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Kısa süreliğine devam edecek bu etkinlikte farklı kategorilerden yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranlarda fırsatlar oyunseverlere sunuluyordu.

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İndirim kapsamında saatlerce başından kalkamayacağınız, her biri konusuyla sizi içine çekmeyi başaracak hikâyeli oyunlar da indirime girdi. Biz de Steam Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen hikâyeli oyunları sizler için derledik.

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Steam Yaz İndirimi’nde fiyatı düşen hikâyeli oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı The Last of Us Part 1 59,99 dolar 29,99 dolar (%50) God of War Ragnarök 49,99 dolar 33,49 dolar (%33) The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 2,99 dolar (%90) Cyberpunk 2077 44,99 dolar 13,49 dolar (%70) Red Dead Redemption 2 59,99 dolar 14,99 dolar (%75) Baldur’s Gate 3 34,99 dolar 26,24 dolar (%25) Marvel’s Spider-Man 2 59,99 dolar 40,19 dolar (%33) Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü 59,99 dolar 35,99 dolar (%40) Detroit: Become Human 31,99 dolar 3,19 dolar (%90) Resident Evil 4 29,99 dolar 7,49 dolar (%75)

Steam Yaz İndirimi, 9 Temmuz TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.