Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, yılın en büyük kampanyalarından biri olan Yaz İndirimi’ni geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Kısa süreliğine devam edecek bu etkinlikte farklı kategorilerden yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranlarda fırsatlar oyunseverlere sunuluyordu.
İndirim kapsamında saatlerce başından kalkamayacağınız, her biri konusuyla sizi içine çekmeyi başaracak hikâyeli oyunlar da indirime girdi. Biz de Steam Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen hikâyeli oyunları sizler için derledik.
İçerikten Görseller
Steam Yaz İndirimi’nde fiyatı düşen hikâyeli oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|The Last of Us Part 1
|59,99 dolar
|29,99 dolar (%50)
|God of War Ragnarök
|49,99 dolar
|33,49 dolar (%33)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|13,49 dolar (%70)
|Red Dead Redemption 2
|59,99 dolar
|14,99 dolar (%75)
|Baldur’s Gate 3
|34,99 dolar
|26,24 dolar (%25)
|Marvel’s Spider-Man 2
|59,99 dolar
|40,19 dolar (%33)
|Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü
|59,99 dolar
|35,99 dolar (%40)
|Detroit: Become Human
|31,99 dolar
|3,19 dolar (%90)
|Resident Evil 4
|29,99 dolar
|7,49 dolar (%75)
Steam Yaz İndirimi, 9 Temmuz TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.