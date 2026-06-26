2026 Steam Yaz İndirimleri: 5 Dolara (230 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Steam'in merakla beklenen mevsimlik indirimlerinden Yaz İndirimleri başladı. Peki indirimlerde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar hangileri?

Steam'in mevsimsel indirimlerinden Yaz İndirimleri nihayet başladı. 9 Temmuz TSİ 20.00’a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.

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Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (230 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.

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Steam Yaz İndirimleri'nde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar