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2026 Steam Yaz İndirimleri: 5 Dolara (230 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

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Steam'in merakla beklenen mevsimlik indirimlerinden Yaz İndirimleri başladı. Peki indirimlerde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar hangileri?

2026 Steam Yaz İndirimleri: 5 Dolara (230 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in mevsimsel indirimlerinden Yaz İndirimleri nihayet başladı. 9 Temmuz TSİ 20.00’a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.

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Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (230 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.

İçerikten Görseller

2026 Steam Yaz İndirimleri: 5 Dolara (230 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar
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Steam Yaz İndirimleri'nde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar

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Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
The Binding of Isaac: Rebirth 14.99$ 1.49$ (-%90)
Watch_Dogs 2 39.99$ 1.99$ (-%95)
The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 2.99$ (-%90)
Sons Of The Forest 14.99$ 4.49$ (-%70)
Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90)
Far Cry 4 23.99$ 2.39$ (-%90)
Escape the Backrooms 4.99$ 3.99$ (-%20)
Stardew Valley 5.99$ 3.59$ (-%40)
Assetto Corsa Competizione 10.99$ 1.89$ (-%90)
PEAK 3.99$ 2.47$ (-%38)
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
Plague Inc: Evolved 7.99$ 0.79$ (-%90)
Battlefield 1 39.99$ 1.99$ (-%95)
RV There Yet? 4.49$ 3.14$ (-%30)
Backrooms: Escape Together 5.79$ 3.99$ (-%31)
Planet Zoo 20.99$ 1.04$ (-%95)
Europa Universalis IV 34.99$ 3.49$ (-%90)
HITMAN World of Assassination 14.99$ 1.49$ (-%90)
Rain World 11.99$ 1.19$ (-%90)
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