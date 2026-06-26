2026 Steam Yaz İndirimleri: 5 Dolara (230 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Steam'in mevsimsel indirimlerinden Yaz İndirimleri nihayet başladı. 9 Temmuz TSİ 20.00’a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.
Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (230 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.
İçerikten Görseller
Steam Yaz İndirimleri'nde 5 dolara alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|The Binding of Isaac: Rebirth
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Watch_Dogs 2
|39.99$
|1.99$ (-%95)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Sons Of The Forest
|14.99$
|4.49$ (-%70)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|3.19$ (-%90)
|Far Cry 4
|23.99$
|2.39$ (-%90)
|Escape the Backrooms
|4.99$
|3.99$ (-%20)
|Stardew Valley
|5.99$
|3.59$ (-%40)
|Assetto Corsa Competizione
|10.99$
|1.89$ (-%90)
|PEAK
|3.99$
|2.47$ (-%38)
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|Plague Inc: Evolved
|7.99$
|0.79$ (-%90)
|Battlefield 1
|39.99$
|1.99$ (-%95)
|RV There Yet?
|4.49$
|3.14$ (-%30)
|Backrooms: Escape Together
|5.79$
|3.99$ (-%31)
|Planet Zoo
|20.99$
|1.04$ (-%95)
|Europa Universalis IV
|34.99$
|3.49$ (-%90)
|HITMAN World of Assassination
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Rain World
|11.99$
|1.19$ (-%90)