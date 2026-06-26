2026 Steam Yaz İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Yaz İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam Yaz İndirimleri'nden Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|13.49$ (-%70)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|7.99$ (-%60)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|26.24$ (-%25)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|17.99$ (-%60)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|God of War Ragnarök
|49.99$
|33.49$ (-%33)
|Stellar Blade
|59.99$
|40.19$ (-%33)
|The Last of Us Part I
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Sons Of The Forest
|14.99$
|4.49$ (-%70)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|Ready or Not
|29.99$
|14.49$ (-%50)
|Persona 3 Reload
|59.99$
|20.99$ (-%65)
|The Last of Us Part II Remastered
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|God of War
|49.99$
|19.99$ (-%60)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|3.19$ (-%90)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|11.99$ (-%70)