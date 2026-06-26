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2026 Steam Yaz İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

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Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

2026 Steam Yaz İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

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İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Yaz İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

İçerikten Görseller

2026 Steam Yaz İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar
2

Steam Yaz İndirimleri'nden Türkçe oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70)
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
EA SPORTS FC 26 69.99$ 13.99$ (-%80)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 7.99$ (-%60)
Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25)
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 17.99$ (-%60)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 2.99$ (-%90)
God of War Ragnarök 49.99$ 33.49$ (-%33)
Stellar Blade 59.99$ 40.19$ (-%33)
The Last of Us Part I 59.99$ 29.99$ (-%50)
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Sons Of The Forest 14.99$ 4.49$ (-%70)
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99$ 35.99$ (-%40)
Ready or Not 29.99$ 14.49$ (-%50)
Persona 3 Reload 59.99$ 20.99$ (-%65)
The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 39.99$ (-%20)
God of War 49.99$ 19.99$ (-%60)
Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90)
Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 11.99$ (-%70)
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