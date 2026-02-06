Tümü Webekno
Steam Yazma Festivali İndirimleri Başladı (Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Yazma Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Yazma Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 9 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Yazma Festivali indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Glyphica: Typing Survival 5.79$ 4.05$ (-%30)
Kind Words 2.99$ 2.39$ (-%20)
STREET TYPER X 1.99$ 1.19$ (-%40)
Cook, Serve, Delicious! 2!! 7.99$ 1.99$ (-%75)
WonderLang Japanese 12.49$ 8.74$ (-%30)
TypInc. 5.79$ 2.89$ (-%50)
Wagotabi: A Japanese Journey 5.79$ 4.34$ (-%25)
The Chef's Shift 5.99$ 4.49$ (-%25)
MORSE 7.79$ 6.23$ (-%20)
AI2U-With You ‘Til The End 9.99$ 8.99$ (-%10)
DEAD LETTER DEPT. 7.99$ 6.39$ (-%20)
Blood Typers 7.01$ 4.90$ (-%30)
Typing Land 3.59$ 1.79$ (-%50)
Final Word Royale 2.99$ 2.39$ (-%20)
Tomb of the Bloodletter 3.99$ 3.19$ (-%20)

Steam Yazma Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

