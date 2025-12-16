Tümü Webekno
2026 Model Toyota Corolla Çin'de Tanıtıldı: İşte Tamamen Yenilenen İç Tasarımı ve Özellikleri!

Toyota, Çin'de düzenlediği etkinlikte 2026 model Corolla'yı resmen tanıttı. Dikkat çeken yeniliklere ev sahipliği yapan otomobilin Türkiye'ye bu hâliyle gelip gelmeyeceği belli değil. Ancak yeni Corolla, eskisiler kadar çok sevilecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

2026 Model Toyota Corolla Çin'de Tanıtıldı: İşte Tamamen Yenilenen İç Tasarımı ve Özellikleri!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Japon otomobil devi Toyota'nın 2026 model Corolla'sıyla ilgili yaşanan gelişmelerden bahsetmiştik. Firmanın Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) veri tabanına eklediği görüntüler, yeni Corolla'nın nasıl görüneceğini ortaya koymuştu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Toyota, Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni Corolla'yı resmî olarak gösterdi. Hâl böyle olunca otomobilin tasarım ve özellikleri, gün yüzüne çıkmış oldu. Gelin hep birlikte dünyanın en çok satan otomobilinin yeni versiyonuna yakından bakalım.

Karşınızda 2026 Toyota Corolla:

Başlıksız-1

Yenilenen Toyota Corolla, ön tasarımı ile büyük ilgi görecek gibi duruyor. Öyle ki bu otomobil, C harfini andıran LED destekli yeni bir aydınlatma barı ile gelecek. Arka kısımda ise önemli bir değişim görmeyeceğiz. Aydınlatma bölümü, artık bir ışık barına ev sahipliği yapacak. Ancak mevcut modelin çizgileri, 2026 Corolla'da korunmaya devam edecek.

Başlıksız-1

Toyota'nın Çin'de paylaştığı resmî verilere göre yeni Corolla, 4.710 milimetre uzunluğunda, 1.780 milimetre genişliğinde ve 1.435 milimetre yüksekliğinde olacak. Buradan yola çıkarak, 2026 model Toyota Corolla'nın 80 milimetre uzamış olacak. Bu uzunluk, daha büyük arka kapılar ve 50 milimetrelik dingil mesafesi artışı olarak karşımıza çıkacak. Bu da biraz daha ferah iç mekân anlamına geliyor.

Başlıksız-1

İç mekân demişken, 2026 Toyota Corolla'nın direksiyon simidinde herhangi bir değişim yaşanmayacak. Ancak orta konsoldaki multimedya ekranı, artık 12.9 inç büyüklüğünde olacak ve daha modern görünecek. Koltukları da optimize eden Toyota mühendisleri, daha sportif bir görünüm sunmuş oldular.

Başlıksız-1

Gelelim kaput altına. Toyota Corolla, mevcut versiyondaki motor seçeneklerini korumaya devam edecek. Yani tüketiciler, 1.5 litrelik benzinli versiyonu veya 1.8 litrelik hibrit versiyonu satın alabilecekler. Otomatik şanzıman da yine Corolla'ya hayat verecek.

Başlıksız-1

Burada altını çizmemiz gereken önemli bir husus var. Toyota'nın Türkiye'deki oluşumu, 2026 model Corolla ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Webtekno olarak Çin pazarında satışa sunulmuş daha eski Corolla'ları inceledik. Tasarım açısından Çin'deki versiyon ile Türkiye'deki versiyon arasında önemli bir farklılık yok. Yani 2026 model Corolla, Türkiye'de de böyle görünecek gibi duruyor. Tabii yine de resmî açıklamayı beklememizde fayda var.

