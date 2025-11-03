2026'da Trafik Cezalarına %25,49 Zam Geliyor: İşte Zam Sonrası Yeni Trafik Cezaları!

2026 yılına yönelik yeniden değerleme oranının %25,49 olarak açıklanmasının ardından yeni yıldaki trafik cezaları belli oldu.

TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verisinin ardından 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Hâl böyle olunca birçok kalemde bu oranda zamlarla karşılaşacağız.

Sadece trafik cezalarını değil, vergi ve harç ücretleri için de oran %25,49 olarak baz alınacak. Günümüzde trafik cezalarının yüksek olduğunu varsayarsak, bu zam oranıyla birlikte cezalar daha da caydırıcı seviyeye yükselecek.

2026 yılı trafik cezaları ne kadar?

Ceza 2025 2026 Kırmızı ışıkta geçmek 2.168 TL 2.719 TL Drift atmak 46.392 TL 58.128 TL Hız sınırı aşmak (%10 ila %30) 2.168 TL 2.719 TL Hız sınırı aşmak (%30 ila %50) 4.512 TL 5.662 TL Hız sınırı aşmak (%50 ve üzeri) 9.268 TL 11.631 TL Alkollü araç kullanmak (ilk yakalanma) 9.268 TL 11.631 TL Alkol testini kabul etmemek 26.558 TL 33.317 TL Araç kullanırken telefonla konuşmak 2.168 TL 2.719 TL Yüksek ses açmak 993 TL 1.246 TL U dönüşü atmak 993 TL 1.246 TL Muayenesiz araç kullanmak 2.168 TL 2.719 TL Plakasız motor kullanmak 15.709 TL 19.703 TL Emniyet şeridini kullanmak 9.268 TL 11.631 TL Yaya geçidinde durmamak 4.512 TL 5.662 TL Hatalı park etmek 993 TL 1.246 TL Emniyetsiz araç kullanmak 18.678 TL 23.439 TL Sahte plaka kullanmak 46.302 TL 58.104 TL Hatalı sollama yapmak 2.168 TL 2.719 TL Makas atmak 46.393 TL 58.218 TL Kask takmamak 993 TL 1.246 TL

Yukarıda yer alan cezaları yeniden değerleme oranı baz alarak hesapladığımızı belirtelim. Cezalara dair resmîleşmiş genel liste henüz yayımlanmış değil.