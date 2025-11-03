Tümü Webekno
2026'da Trafik Cezalarına %25,49 Zam Geliyor: İşte Zam Sonrası Yeni Trafik Cezaları!

2026 yılına yönelik yeniden değerleme oranının %25,49 olarak açıklanmasının ardından yeni yıldaki trafik cezaları belli oldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verisinin ardından 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Hâl böyle olunca birçok kalemde bu oranda zamlarla karşılaşacağız.

Sadece trafik cezalarını değil, vergi ve harç ücretleri için de oran %25,49 olarak baz alınacak. Günümüzde trafik cezalarının yüksek olduğunu varsayarsak, bu zam oranıyla birlikte cezalar daha da caydırıcı seviyeye yükselecek.

2026 yılı trafik cezaları ne kadar?

2026 Trafik Cezaları

Ceza 2025 2026
Kırmızı ışıkta geçmek 2.168 TL 2.719 TL
Drift atmak 46.392 TL 58.128 TL
Hız sınırı aşmak (%10 ila %30) 2.168 TL 2.719 TL
Hız sınırı aşmak (%30 ila %50) 4.512 TL 5.662 TL
Hız sınırı aşmak (%50 ve üzeri) 9.268 TL 11.631 TL
Alkollü araç kullanmak (ilk yakalanma) 9.268 TL 11.631 TL
Alkol testini kabul etmemek 26.558 TL 33.317 TL
Araç kullanırken telefonla konuşmak 2.168 TL 2.719 TL
Yüksek ses açmak 993 TL 1.246 TL
U dönüşü atmak 993 TL 1.246 TL
Muayenesiz araç kullanmak 2.168 TL 2.719 TL
Plakasız motor kullanmak 15.709 TL 19.703 TL
Emniyet şeridini kullanmak 9.268 TL 11.631 TL
Yaya geçidinde durmamak 4.512 TL 5.662 TL
Hatalı park etmek 993 TL 1.246 TL
Emniyetsiz araç kullanmak 18.678 TL 23.439 TL
Sahte plaka kullanmak 46.302 TL 58.104 TL
Hatalı sollama yapmak 2.168 TL 2.719 TL
Makas atmak 46.393 TL 58.218 TL
Kask takmamak 993 TL 1.246 TL

Yukarıda yer alan cezaları yeniden değerleme oranı baz alarak hesapladığımızı belirtelim. Cezalara dair resmîleşmiş genel liste henüz yayımlanmış değil.

