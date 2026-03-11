Xbox 'Ubisoft Yayımcı' İndirimleri Başladı (Ubisoft Oyunlarında Büyük İndirimler Var)

Xbox, bugün kendi mağazasında Ubisoft oyunlarını kapsayan yeni indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. Ubisoft yayımcı indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 23 Mart tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox 'Ubisoft yayımcı' indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Assassin's Creed Shadows 2.800 TL 1.400 TL (-%50) Avatar: Frontiers of Pandora - Eksiksiz Sürüm 2.059 TL 1.544,25 TL (-%25) Star Wars Outlaws 2.800 TL 840 TL (-%70) Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Elit Sürüm 700 TL 350 TL (-%50) Tom Clancy's The Division 2 - Altın Sürüm 1.450 TL 290 TL (-%80) Anno 117: Pax Romana Altın Sürüm 3.109 TL 2.331,75 TL (-%25) Assassin's Creed Valhalla - Eksiksiz Sürüm 1.000 TL 250 TL (-%75) Assassin's Creed Rogue Remastered 140 TL 42 TL (-%70) The Crew Motorfest Nihai 3. Yıl Sürümü 4.299 TL 1.504,65 TL (-%65) Just Dance 2026 Edition - Deluxe Edition 2.050 TL 1.332,50 TL (-%35)

Xbox'ta 'Ubisoft yayımcı' indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.