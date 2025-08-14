Audi'nin gelecek yıl tanıtacağı SQ7 modeli, test edilirken görüntülendi. Düşük makyajlı hâliyle karşımıza çıkan otomobil, Audi'nin çok özel bir çalışma içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Alman otomobil devi Audi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen 2027 model SQ7'si, casus kameralara yakalandı. Daha önce de görüntülenen otomobil, bu kez çok hafif seviyedeki makyajı ile büyük oranda ifşa oldu. Paylaşılan görüntüler, yenilenen Audi SQ7'nin efsane bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Gelecek yıl içerisinde tanıtılmasını beklediğimiz 2027 model Audi SQ7, marka ile özdeşleşen iri ızgara tasarımını benimsemeye devam edecek. Ayrıca bu otomobilde oldukça ince şekilde tasarlanmış LED destekli farlar göreceğiz. Oldukça kalıplı bir yapıda olacak SQ7, şeritlere sığmakta zorlanacak diyebiliriz.

Karşınızda 2027 model Audi SQ7

Otomobilin iç tasarımına ilişkin herhangi bir görüntü bulunmuyor ancak 2027 Audi SQ7, üç sıra koltuklu bir yapıda olacak. Ayrıca bu otomobilde markanın yeni nesil araçlarında kullandığı 11.9 inç dijital gösterge ekranı, 14.5 inç bilgi-eğlence sistemi ve 10.9 inç ön yolcu ekranı yer alacaktır.

Audi, yaklaşmakta olan SQ7'nin motor özelliklerine ilişkin bir şey söylemedi. Ancak mevcut SQ7'de 500 beygir gücü ve 769 Nm tork üreten çift turbolu 4.0 litrelik bir V8 motor bulunuyor. Maksimum hızı 250 km/s olan bu devasa motor, yeni versiyonda revize edilebilir veya olduğu gibi kullanılmaya devam edecektir. Bu sır, otomobilin lansmanında aydınlanacak.

Casus kameralara yakalanan 2027 Audi SQ7 ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.