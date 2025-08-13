Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), çok önemli bir açıklama yaptı. Resmî X hesabında yapılan bir paylaşımı yanıtlayan ToggCare hesabı, büyük bir heyecanla beklenen Togg T10F modelinin çıkış tarihini resmen açıklamış oldu. Yapılan açıklamaya göre Togg'un fastback modeli, çok yakında yollarda olacak.
Daha önce yapılan açıklamalara göre Togg T10F, 2025 yılı içerisinde satışa sunulacaktı. Ancak yılın ilk yarısı geride kalmış olmasına rağmen bu otomobili görmedik. İşte bu durum, Eylül 2025 itibarıyla değişecek gibi görünüyor. ToggCare hesabından yapılan açıklamaya göre T10F, eylül ayı içerisinde hem ön sipariş alacak hem de ilk teslimatları gerçekleştirecek.
İşte Togg Care tarafından yapılan açıklama:
Togg, T10F modelinin teknik özelliklerini genel anlamda açıkladı. Ancak bu otomobilin fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. ToggCare tarafından yapılan açıklama, sessizliğin çok kısa sürede bozulacağını gözler önüne seriyor.
Togg T10F teknik özellikleri için: