Togg, uzun zamandır beklenen fastback modeli T10F'in çıkış tarihini resmen açıkladı. Milyonlarca tüketicinin merakla beklediği otomobil, artık son düzlükte diyebiliriz.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), çok önemli bir açıklama yaptı. Resmî X hesabında yapılan bir paylaşımı yanıtlayan ToggCare hesabı, büyük bir heyecanla beklenen Togg T10F modelinin çıkış tarihini resmen açıklamış oldu. Yapılan açıklamaya göre Togg'un fastback modeli, çok yakında yollarda olacak.

Daha önce yapılan açıklamalara göre Togg T10F, 2025 yılı içerisinde satışa sunulacaktı. Ancak yılın ilk yarısı geride kalmış olmasına rağmen bu otomobili görmedik. İşte bu durum, Eylül 2025 itibarıyla değişecek gibi görünüyor. ToggCare hesabından yapılan açıklamaya göre T10F, eylül ayı içerisinde hem ön sipariş alacak hem de ilk teslimatları gerçekleştirecek.

İşte Togg Care tarafından yapılan açıklama:

Eylül ayı başında T10F’ler tüm Türkiye’deki Togg deneyim merkezlerinde kullanıcılarımızın incelemesi için sergilenmeye başlayacak. Eylül ayı içerisinde ilk T10F ön siparişleri toplanacak olup ilk teslimatları yine eylül ayında başlayacaktır.

Togg, T10F modelinin teknik özelliklerini genel anlamda açıkladı. Ancak bu otomobilin fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. ToggCare tarafından yapılan açıklama, sessizliğin çok kısa sürede bozulacağını gözler önüne seriyor.