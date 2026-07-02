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2027 Kia Niro Tanıtıldı: Elektrikli Versiyona Elveda!

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Kia, sevilen kompakt SUV’u Niro’yu makyajladı. Yeni modelde tamamen elektrikli versiyon kaldırıldı, sadece hibrit seçenek sunuluyor.

2027 Kia Niro Tanıtıldı: Elektrikli Versiyona Elveda!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok ilgi gören markalardan biri olan Kia, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise Güney Koreli otomobil devi, kompakt SUV segmentindeki popüler otomobili Niro’nun yenilenmiş versiyonunu resmen bizlerle buluşturdu.

Yenilenen 2027 Kia Niro modeli çok önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Normalde bu model, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlara sahipti. İlk olarak 2025’te şarj edilebilir hibrit kaldırıldı. Şimdi tanıtılan yeni modelde ise elektrikli versiyon tarihe karıştı.

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2027 Kia Niro Tanıtıldı: Elektrikli Versiyona Elveda!
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Karşınızda 2027 Kia Niro

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Aracın dış görünüşü çok daha modern ve dinamik bir yapıya kavuşmuş durumda. Önceki tasarıma kıyasla çok daha temiz hatlara sahip olan 2027 Niro, ön kısımda dikey olarak konumlandırılmış yeni far tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu farların içinde yer alan ters "L" şeklindeki LED gündüz farları, Kia logosunun hemen altından geçerek ön panel boyunca uzanan ince bir çıtayla birbirine bağlanıyor. Arkada ise stop lambaları artık çok daha keskin hatlara ve detaylı bir iç tasarıma sahip.

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Gelelim teknik detaylara. 2027 model Kia Niro, artık sadece 139 beygir güç üreten standart hibrit motor seçeneğiyle müşterilerin beğenisine sunulacak. sistem; 1.6 litrelik dört silindirli bir atmosferik motor, tek bir elektrik motoru ve 6 vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonunu korumaya devam ediyor. Firma, benzer boyutlara sahip ve tamamen elektrikli olarak tasarlanan yeni EV3 modelinin pazara sunulacak olması nedeniyle elektrikli Niro’yu kaldırdı.

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Makyaj operasyonunun en çok hissedildiği yerlerden biri de iç mekân. Ön konsol tamamen elden geçirilerek teknolojik olarak çok daha yukarı taşınmış. Eski modelde isteğe bağlı olarak sunulan 10.3 inçlik bilgi-eğlence ekranının yerini, artık standart olarak sunulan devasa bir 12.3 inçlik dokunmatik ekran almış durumda. Ayrıca 12,3 inçlik dijital gösterge paneli de var.

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