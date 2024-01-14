Özellikle son birkaç yıldır furya hâline gelen yeni nesil Türk komedi dizileri arasında gerçekten çok başarılı işler var. Biz de bunlardan 10 tanesini sizin için listeledik.

Siz de "Televizyondaki diziler artık sarmıyor. Nerede o eski Avrupa Yakası gibi dizilerin olduğu günler..." diye iç geçiriyorsanız online platformlarda yayımlanan bu dizilere bir şans verebilirsiniz!

Birazdan bahsedeceğimiz dizilerin bazılarını duymuş ve çoktan izlemiş olabilirsiniz. Bazıları ise pek bilinmese de seveninin çok sevdiği türden. Bakalım neler var?

Yeni nesil Türk komedi dizileri:

Türünün öncüsü: "Gibi"

Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan) adındaki üç arkadaşın kendilerini absürt ama bir o kadar da hayatın içinden, gerçek olayların içinde bulmasını konu alan Gibi, 2021 yılında hayatımıza girmişti.

Herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği karakterleri ve diyalogları içeren seri, tüm Türk halkını birleştiren bir dizi oldu da diyebiliriz.“Erasmus’la Gelen Yamyam”, “Büfe”, ve “Kokariç” gibi bölümleri efsaneyken bazı bölümleri hayal kırıklığı oldu. Yine de türünün dönemindeki öncüsü oldu desek abartmayız.

İlk bölümü buradan izleyebilirsiniz.

Üst üste 3-5 bölüm izletir: "Var Bunlar"

Başrolde Giray Altınok’un yer aldığı "Var Bunlar", Samet ve Tufan adlı iki arkadaşın monoton hayatlarında başından geçen absürt olayları ele almasıyla biraz “Gibi” dizisini andırıyor.

Durum komedisinin tüm unsurlarını içinde barındıran dizi, 20-25 dakikalık bölümleriyle sizi hiç sıkmıyor. Hatta o kadar eğlenceli ki üst üste 3-5 bölüm izletiyor.

Tanıtımını buradan izleyebilirsiniz.

"Ayak İşleri"; iki arkadaşa, patronları tarafından verilen tuhaf ve bir o kadar komik ayak işlerini konu alıyor.

Evren ve Vedat adındaki birbirlerinden farklı karakterlere sahip iki kişi, ana karakterlerimiz. Zengin bir iş insanının yanında çalışan ikiliden Evren, Z kuşağıyken Vedat, görev insanı.

Patronları tarafından verilen ilginç görevler ise dizinin ana temasını oluşturuyor. Köpek kaçırmak mı dersiniz, apartman toplantısına katılmak mı…Yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun üstlendiği dizinin başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar yer alıyor.

İlk bölümü buradan izleyebilirsiniz.

Doğu Demirkol'un komedisini beğeniyorsanız "Doğu"yu da sevebilirsiniz.

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol’un kendi hayatından esinlenerek hikâyeleştirilen “Doğu” dizisi, “biyografik komedi” olarak geçiyor. Senaryosunu Doğu Demirkol ve Murat Özsoy’un yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emrah Aguş oturuyor.

Tespit ve durum komedisi ögelerini barındıran “Doğu”da zıt, beklenmeyen ya da ayıpladığımız şeyler de yer alıyor. Kiminin yorumuna göre “absürt mizah” ile “kara mizah” arası bir noktada. Doğu Demirkol’un komedyenliğini beğeniyorsanız bir bakabilirsiniz.

İlk bölümü buradan izleyebilirsiniz.

Hiçbir platforma üyelik gerekmeden izleyebilirsiniz: "Nemlizade"

YouTube’da yayımlandığı için hiçbir platforma üyelik gerekmeden izleyebileceğiniz Nemlizade’nin başrolünde stand-up'çı Onur Gökçek yer alıyor. Bu dizi de bir mahalle serserisi ile arkadaşlarının absürt maceralarını konu alıyor.

Mesela ilk bölümde, ölen birinin oksijen tüpünü almak için cenaze evine gidiyorlar ve saçma olduğu kadar komik olan olaylar gelişiyor. Türünün diğer örnekleri kadar kitlesi yok fakat seveni de çok seviyor. Onur Gökçek’in stand-up gösterilerini daha önce izleyip beğenenler şans verebilir.

Tamamını buradan izleyebilirsiniz.

"Bartu Ben", Bartu Küçükçağlayan'ın elini attığı harika işlerden biri.

Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle yakından tanıdığımız Bartu Küçükçağlayan'ın kaleme aldığı bir durum komedisi "Bartu Ben". 10 bölümden oluşan dizinin yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik yapmıştı.

Zamanında ünlü olan birinin daha sonra bu şöhreti kaybetmesini konu alan dizideki Bartu karakteri, istemediği dizilerde oynamaktan bıkmıştır ve oyunculuk yapmadan gelir elde etmenin yollarını ararken kendi kimliğini de bulmaya çalışır.

Tanıtımını buradan izleyebilirsiniz.

32 farklı hikâyeyi tek bir dünyaya sağdırıyor: "Dünya Bu"

2023 yılında yayımlanan “Dünya Bu”nun senaryosunu, KALT ekibinden bildiğimiz Volkan Öge, Erman Çağlar ve Ozan Akyol kaleme aldı. Toplamda 8 bölümden oluşan kısacık serinin her bölümünde birbirinden farklı skeçler yer alıyor.

32 farklı hikâyeyi tek bir dünyaya sığdıran “Dünya Bu”; annelerimizin hiç bilmediğimiz hayatları, seyyar satıcıların bağırırken ne dedikleri, modaya ilgili olay yeri inceleme polisleri gibi birbirinden absürt ve komik konuları ele alıyor.

İlk bölümü buradan izleyebilirsiniz.

Son zamanlarda adını, komediyle sıkça duyduğumuz Giray Altınok'un işlerinden: "Prens"

Yine Giray Altınok’un başrolünü üstlendiği dizi aslında, oyuncunun sosyal medyadaki kısa videolarının dizi olmuş hâli. Bol bol tarihî göndermesiyle Kahpe Bizans’ın kaliteli versiyonu bir nevi.

Ceyda Düvenci gibi isimlerin de rol aldığı dizide, Bongomia ülkesinin kimsenin ciddiye almadığı Prens'inin karmaşık olaylarla dolu hikâyesi anlatılıyor. Prens, Macarlar ile yanlışlıkla bir savaşa bile giriyor!

İlk bölümü buradan izleyebilirsiniz.

"Aynen Aynen", kadın-erkek ilişkilerini komediyle harmanlıyor.

Aşk ve komediyi harmanlayan "Aynen Aynen", Emir ve Nil adlı iki kişinin üstünden kadın-erkek ilişkilerini ele alıyor. 5-6 dakikalık bölümleri sayesinde sizi hiç sıkmayan dizinin başrollerinde ise Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya var. Üçüncü sezondan itibaren, Kaygılaroğlu'nun koltuğuna Kerem Bürsin oturuyor.

Kadın-erkek ilişkilerinde iki tarafın da kendini nasıl gösterdiği ama gerçekte nasıl olduğu, birbirlerinden beklentilerini mizahi bir şekilde sunuyor dizi. Klişe ve cinsiyetçi unsurlarını sineye çekerseniz izlemesi keyifli diyebiliriz.

İlk bölümü buradan izleyebilirsiniz.

BKM ile yakından tanıdığımız İbrahim Büyükak'ın kendi komedi dizisi: "İlginç Bazı Olaylar"

Çok yüksek bir beklentiye sahip olmadan bir şans verirseniz basit ama eğlenceli bir dizi diyebiliriz. İbrahim Büyükak'ın yazdığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği "İlginç Bazı Olaylar", hayallerinin peşinden koşmak yerine ailesi için Bursa'da yaşamayı tercih eden 37 yaşındaki İbo'nun başından geçenleri konu alıyor.

Tanıtımını buradan izleyebilirsiniz.

Sizin için listelediğimiz diziler burada sona eriyor. Siz hangilerini izlediniz veya izlemeyi düşünüyorsunuz? Beğendikleriniz var mı? Yorumlarda bekliyoruz!

Diğer önerilerimize göz atmak isterseniz: