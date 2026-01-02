Tümü Webekno
RAM, V8 Motorlu Pick-up'ı TRX'i Tanıttı: İşte Enfes Özellikleri ve Fiyatı!

RAM, yeni pick-up modeli TRX'i tanıttı. 2027 model olarak lanse edilen otomobil, spor arabalar kadar yüksek hızlı olması ve en zorlu arazi koşullarında bile yüksek konfor sunacak olmasıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki 2027 RAM TRX'in fiyatı ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler arazi aracı üreticilerinden RAM, düzenlediği bir etkinlikte yeni pick-up modelini tanıttı. 2027 model olarak lanse edilen TRX isimli otomobil, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte 2027 RAM TRX'e yakından bakalım.

2027 RAM TRX, tasarımı açısından şaşırtıcı değil. RAM'in geleneksel tasarım dilini benimsemeye devam eden pick-up, 18 inç jantlarla zorlu arazi koşullarının üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Otomobilin Bilstein e2 Blackhawk amortisörleri, off-road yaparken havalandığınızı anlıyor ve size zarar gelmemesi için önceden yumuşatma yapıyor.

Karşınızda 2027 RAM TRX

RAM, yeni pick-up'ının iç tasarımından da bahsedelim. 12.3 inç dijital gösterge ekranı ile 14.5 bilgi-eğlence sisteminin yanı sıra 10 inç boyutlu baş üstü ekranına sahip olan otomobilin orta konsolunda standart tasarıma sahip bir vites topuzu bulunuyor. Arazi kullanımı sırasında kullanılacak sürüş modları için de bir buton alanı hazırlanmış durumda.

Gelelim 2027 model RAM TRX'in kaput altına. Bu yüksek performanslı pick-up, gücünü 6.2 litrelik süperşarjlı V8 motordan alıyor. 777 beygir güç üreten 2027 TRX, 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlıyor. 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirilen otomobil, normal koşullarda dört tekerden çekiş sistemi sağlıyor ancak Baja Modu aktifleştirildiği zaman gücün yüzde 75'i arka aksa iletilebiliyor.

Biraz da fiyatı konuşalım. RAM tarafından yapılan açıklamaya göre 2027 TRX, 102.290 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. 2026'nın ikinci yarısında satışa sunulacak otomobil, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Egea'nın Yerini Alabilir: Yeni Fiat Fastback, Avrupa'da Test Edilirken Görüldü Egea'nın Yerini Alabilir: Yeni Fiat Fastback, Avrupa'da Test Edilirken Görüldü
Araba

