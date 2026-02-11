2027 Toyota Highlander Tanıtıldı: 3 Sıra Koltuklu ve Artık Elektrikli!

Toyota, 2027 model Highlander'ı resmen tanıttı. Markanın ilk üç sıra koltuklu elektrikli otomobili olarak tarihe geçen yeni nesil Highlander, sahip olduğu özelliklerle tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Japon otomobil devi Toyota'dan elektrikli otomobil almayı düşünenlerin kafasını karıştıracak bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte 2027 model Highlander'ı tanıttı. İlk kez tam elektrikli motorla donatılan 2027 Toyota Highlander, bu hamle ile üçüncü sıra koltuklara ihtiyaç duyan tüketicilere de hitap etmeye başlamış olacak.

2027 Toyota Highlander, markanın elektrikli otomobillerde tercih ettiği köşeli tasarım dilini benimsiyor. Hem ön hem de arka kısımda aydınlatma barlarına ev sahipliği yapan otomobil, gövdeye gömülü kapı kolları gibi detaylarıyla premium hissettiriyor.

Karşınızda 2027 Toyota Highlander

Toyota'nın ilk üç sıra koltuklu elektrikli otomobili, oldukça ferah bir iç mekân sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 14 inç boyutlu merkezi bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan otomobil, tam ekran navigasyon desteği sunan 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile geliyor. Şık bir vites değiştiriciye sahip olan Highlander, 64 renkli ambiyans aydınlatma ve üçüncü sıra koltuklara bile eklenen şarj portları ile dikkat çekiyor.

Toyota, yeni nesil Highlander'ı ABD pazarında 4 farklı motor ve donanım seçeneği ile satacak. Baz model, 221 beygir gücünde bir elektrik motoru ile çalışacak. Önden çekişli olacak bu versiyonda 460 kilometre civarı menzil sunulacak.

Toyota'nın Highlander için hazırladığı diğer üç seçenek ise 4x4 çekiş moduna sahip olacak. Bu versiyonlarda 338 HP gücündeki çift elektrikli motoru göreceğiz. Otomobilin maksimum menzili ise 515 kilometreye ulaşacak.

Yeni nesil Highlander için fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak bunun bizler için çok da önemli olmadığını söyleyebiliriz. Zira daha önce Türkiye'ye gelmeyen otomobilin yine ülkemizde satışa sunulmasını beklemiyoruz.