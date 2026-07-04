Sony Açıkladı: 2028'den Sonra Eski Kutulu PlayStation Oyunlarına Ne Olacak?

Sony, 2028'den önce çıkan PlayStation oyunlarının 2028 sonrası kutulu üretim sürecinin ne olacağını açıkladı.

Sony’nin Ocak 2028’den itibaren fiziksel oyun üretimini tamamen durduracağı haberi, odasının başköşesinde devasa bir koleksiyon barındıran nostalji tutkunlarını derin bir yasa boğmuştu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bugün ise PlayStation cephesinden bu konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

2028'den önce çıkan oyunların disk basımı devam edecek

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Sony, oyun yayıncılarına yüreklere su serpen bir mesaj gönderdi. Şirket, Ocak 2028'den önce piyasaya sürülmüş mevcut tüm PlayStation oyunları için disk basımına devam edeceğini onayladı. Yani çok sevdiğiniz bir oyunu 2028 sonrasında da raflarda kutulu ve diskli olarak bulabileceksiniz. Yayıncılar, talep doğrultusunda eski oyunların CD’lerini yeniden bastırıp piyasaya sürebilecek. Sadece arka plandaki sipariş sürecinde ufak değişiklikler olacak.

Peki yeni oyunlara ne olacak? İşte orada kaçış yok. 2028 sonrasında çıkacak yepyeni oyunlar için artık tamamen dijital bir çağ başlıyor. Mağazalarda yine o şık kutuları göreceğiz ancak içinden plastik bir disk yerine dijital indirme kodları çıkacak.

Yani özetle, en azından sevdiğimiz oyunların fiziksel kopyalarına ulaşmak için önümüzde hâlâ makul bir süre var. Kutuların içinden çıkacak o kodların şık bir kartla mı yoksa farklı bir tasarımla mı geleceğini ise zaman gösterecek.