Almanya'da tam 217 kez COVID-19 aşısı vurulan bir adamın, bundan kaynaklı olarak sağlık sorunu yaşamadığı tespit edildi. Adamın kan ve tükürük verileri, 3 kez aşı vurulan bireylerin verileriyle çok benzerdi.

Geçtiğimiz yıllarda hayatımızı esir alan COVID-19 salgını, şimdilerde daha çok aşı tartışmalarıyla gündemde. Özellikle de sosyal medya kullanıcıları, aşı yaptırdıkları için pişman olduklarını söylüyorlar. Bazı kesimlere göre ise COVID-19 salgını, artan kalp krizi ve ani ölümlerin başlıca nedeni. Ancak Almanya'dan gelen haberler, bunun gerçeği yansıtmayabileceğini düşündürüyor.

62 yaşındaki bir Alman vatandaşı, 29 ayda tam 217 kez COVID-19 aşısı oldu ve bunu belgeledi. Şahsın neden böyle bir şey yaptığı açıklanmadı ancak bilim insanları, bu birey üzerinde inceleme yapmaya karar verdiler. Bir dizi teste sokulan adamın sağlığının yerinde olduğu, üstelik bu kadar yüksek doza rağmen "zayıf bağışıklık" sorununun oluşmadığını tespit ettiler. Oysa geçmişte yapılan araştırmalara göre bir ilaç veya aşıya fazla dozda maruz kalmak, vücudun o ilaç veya aşıya verdiği tepkinin düşmesine yol açabilirdi.

Adamın vücudundaki tepkiler, 3 doz aşı vurulanlarınkine çok benziyordu

Bilim insanları, 217 doz aşılamanın 214 ve 217. seferlerinde, ismi açıklanmayan Alman adamdan kan ve tükürük örneği aldılar. Daha sonra bunları inceleyen bilim insanları, elde ettikleri verileri 3 doz aşı vurulmuş olan 29 kişinin verileriyle karşılaştırıldı. İlginçtir ki veriler, genel anlamda aynıydı. Ancak sürekli aşı yapılan adamın antikor değerleri daha yüksek çıkmıştı ki bilim insanlarına göre bu çok normal bir bulguydu.

Hatta Alman adamın vücudunun, SARS-CoV-2 virüsün etkisiz hâle getirme yeteneği, diğer insanlardan 5 ila 11 kat yüksekti. Uzmanlar, bunun daha yüksek bağışıklık anlamına gelmediğini söylediler. Bilim insanlarına göre bunun nedeni, antikor sayısının çok yüksek olmasıydı. Ancak şunu söyleyelim, bilim insanları bu kadar yüksek dozda aşılanmayı hiç kimse için tavsiye etmiyorlar. Ayrıca bu sonuçların tek bir kişi özelinde olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Yani durumun herkes için böyle olacağı söylenemez.