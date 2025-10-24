Tümü Webekno
[22-27 Ekim] Steam'de Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 22-27 Ekim tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 2 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

Steam'de bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Legacy Steel & Sorcery

Oyun Normal Fiyatı
Gunfire Reborn 10.49$
Legacy Steel & Sorcery 17.50$

Steam'de ücretsiz olan oyunu nasıl deneyebilirsiniz?

Steam ücretsiz oyun

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

Microsoft, Neden Aynı ya da Eski Sürücüleri Tekrar Tekrar Yüklediğini Açıkladı!

Yeni Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Moral Bozan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Steam'de Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali Başladı: İşte İndirimlerden Dikkat Çeken Oyunlar!

150 km/sa Hıza Ulaşabilen Tek Tekerli Bisiklet InMotion P6 Tanıtıldı

