Haberler Webtekno Oyun [22-27 Ekim] Steam'de Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

[22-27 Ekim] Steam'de Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.