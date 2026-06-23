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[22-29 Haziran 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

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Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[22-29 Haziran 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

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Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

İçerikten Görseller

[22-29 Haziran 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
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Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

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Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Fellowship 12.49$ 7.49$ (-%40)
Ages of Mages: The Last Keeper 11.99$ 4.79$ (-%60)
Rat Run 2.99$ 1.79$ (-%40)
Treefortress Bundle 14.99$ 5.24$ (-%65)
Wall of Insanity 6.99$ 2.09$ (-%70)
Bardbarian 7.99$ 2.79$ (-%65)
JumpJet Rex 9.99$ 3.49$ (-%65)
HoloBall 14.99$ 5.24$ (-%65)
Toastercide 5.79$ 1.73$ (-%70)
Slaughter 3: The Rebels 6.99$ 2.09$ (-%70)
Goblin's Expedition 4.99$ 1.99$ (-%60)
WET 2.99$ 0.59$ (-%80)
NationWar:Annals 2.49$ 1.02$ (-%59)
Hypnosis Reveries 9.99$ 4.99$ (-%50)
Turbo Shell 11.99$ 1.79$ (-%85)
Active Neurons - Puzzle Game 2.99$ 0.59$ (-%80)
Jade Order 0.99$ 0.49$ (-%51)
Rockets, Planes, Soldiers 1.99$ 0.59$ (-%70)
THE DREADFUL SPACE 1.49$ 1.19$ (-%20)
Tartapolis 9.99$ 0.99$ (-%90)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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