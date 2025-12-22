Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[22 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Beşinci Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games'in yılbaşı kapsamında bugün ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, şimdi de yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyunlar sunuyor.

[22 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Beşinci Ücretsiz Oyunu Belli Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla her hafta kullanıcıları platforma çekerken, bugün ve önümüzdeki günler her gün bir adet olmak üzere ücretsiz oyun dağıtacak.

Epic Games'in yılbaşı özel olarak ücretsiz verdiği üçüncü oyun ise 279 TL değerindeki Paradise Killer oldu. Bu oyunu yarın, yani 23 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Paradise Killer nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Paradise Killer

Paradise Island, gerçekliğin dışındaki bir dünya. Sadece “soruşturma manyağı” Lady Love Dies'ın çözebileceği bir cinayet işlendi. Bu açık dünya macerasında soruşturma yapın ve sorgulayın. Herkesi suçlayabilirsiniz ancak suçlamanızı kanıtlamanız gerekir. Kimin suçlu olduğuna karar vermek size kalmış. Paradise Killer normal fiyatı 279 TL.

Paradise Killer fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar
Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları
Oyunlar ücretsiz oyun Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim