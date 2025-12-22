[22 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Beşinci Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games'in yılbaşı kapsamında bugün ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, şimdi de yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyunlar sunuyor.

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla her hafta kullanıcıları platforma çekerken, bugün ve önümüzdeki günler her gün bir adet olmak üzere ücretsiz oyun dağıtacak.

Epic Games'in yılbaşı özel olarak ücretsiz verdiği üçüncü oyun ise 279 TL değerindeki Paradise Killer oldu. Bu oyunu yarın, yani 23 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Paradise Killer nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Paradise Island, gerçekliğin dışındaki bir dünya. Sadece “soruşturma manyağı” Lady Love Dies'ın çözebileceği bir cinayet işlendi. Bu açık dünya macerasında soruşturma yapın ve sorgulayın. Herkesi suçlayabilirsiniz ancak suçlamanızı kanıtlamanız gerekir. Kimin suçlu olduğuna karar vermek size kalmış. Paradise Killer normal fiyatı 279 TL.

Paradise Killer fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.