[31 Ekim] Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay sonunda Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.
Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada toplamda 3 oyuna bu ay veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.
Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar
|Oyun
|Platform
|Fiyat
|Jusant
|Konsol ve PC
|262,50 TL
|Metal Slug Tactics
|Konsol ve PC
|503 TL
|Donut County
|Konsol ve PC
|407,50 TL
Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı, 31 Ekim tarihinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları denemek için kısa bir süreniz var.