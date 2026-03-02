23 Şubat - 1 Mart 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 23 Şubat - 1 Mart 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 23 Şubat - 1 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Masumiyet Müzesi zirvedeki yerini korurken filmlerde Yıkım Ekibi 1'inci sıraya yerleşmeyi başarmış

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Yıkım Ekibi - Prime Video Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+ Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video Ağır İşçi - Prime Video Uçurum - Prime Video Geber Aşkım - Mubi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix Sirat - Mubi Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix F1 Filmi - TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler