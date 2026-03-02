Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

23 Şubat - 1 Mart 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 23 Şubat - 1 Mart 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

23 Şubat - 1 Mart 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 23 Şubat - 1 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Masumiyet Müzesi zirvedeki yerini korurken filmlerde Yıkım Ekibi 1'inci sıraya yerleşmeyi başarmış

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Yıkım Ekibi - Prime Video
  2. Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
  3. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  4. Ağır İşçi - Prime Video
  5. Uçurum - Prime Video
  6. Geber Aşkım - Mubi
  7. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix
  8. Sirat - Mubi
  9. Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix
  10. F1 Filmi - TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Masumiyet Müzesi - Netflix
  2. İlk ve Son - HBO Max & TV+
  3. Prens - HBO Max & TV+
  4. From - TV+ & TOD
  5. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  6. A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max & TV+
  7. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  8. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  9. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  10. The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
House of the Dragon 3. Sezondan Fragman Geldi, Çıkış Tarihi Açıklandı: İşte Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey House of the Dragon 3. Sezondan Fragman Geldi, Çıkış Tarihi Açıklandı: İşte Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com