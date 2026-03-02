23 Şubat - 1 Mart 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 23 Şubat - 1 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Masumiyet Müzesi zirvedeki yerini korurken filmlerde Yıkım Ekibi 1'inci sıraya yerleşmeyi başarmış
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Yıkım Ekibi - Prime Video
- Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
- Ağır İşçi - Prime Video
- Uçurum - Prime Video
- Geber Aşkım - Mubi
- Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix
- Sirat - Mubi
- Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix
- F1 Filmi - TV+
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Masumiyet Müzesi - Netflix
- İlk ve Son - HBO Max & TV+
- Prens - HBO Max & TV+
- From - TV+ & TOD
- Spartacus: House of Ashur - Prime Video
- A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max & TV+
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+