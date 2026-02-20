House of the Dragon 3. Sezondan Fragman Geldi, Çıkış Tarihi Açıklandı: İşte Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

House of the Dragon'un 3. sezonundan fragman geldi, yayınlanacağı tarih ile ilgili bilgi paylaşıldı. İşte yeni sezon hakkında bilmeniz gereken her şey.

Dünyanın en çok sevilen serilerinden biri olan Game of Thrones’un evreninde geçen House of the Dragon’un yeni sezonu da büyük heyecanla bekleniyordu. Şimdi de hayranları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. HBO, House of the Dragon’un üçüncü sezonundan fragman yayımladı.

House of the Dragon’un üçüncü sezonu, bir önceki sezona kıyasla çok daha hareketli bir sezon olacak. Fragman da bunu gösteriyor. Peki yeni sezon ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosu nasıl? Konusu ne? İşte House of the Dragon 3. sezon hakkında bilmeniz gereken her şey.

House of the Dragon 3. sezon fragmanı

House of the Dragon 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

HBO tarafından yapılan açıklamalara göre House of the Dragon’un yeni sezonu, Haziran 2026’da resmen yayımlanacak. Tam tarih henüz açıklanmadı ancak sezon, yazın ilk ayında HBO Max’e gelecek.

House of the Dragon 3. sezon konusu

Dizi, Game of Thrones’taki olaylardan 200 yıl önce geçiyor ve Targaryen Hanedanlığı’ndaki iç savaşı konu ediniyor. Yeni sezonda da olaylar 2. sezonda kaldığı yerden devam edecek. Rhenyra’nın Alicent, Aemon ve Aegon’a karşı tahtı ele geçirmeye çalışmasını ve yaşanacak savaşları bu sezonda izleyeceğiz. Tabii ki ejderhaların da rolü büyük olacak.

House of the Dragon 3. sezon son sezon mu olacak?

Hayır. HBO’nun daha önce yaptığı açıklamalarda dizinin 4’üncü sezonunun da geleceği açıklanmıştı. Dizi, 4. sezonuyla sona erecek ve 3. sezon son olmayacak.

House of the Dragon 3. sezon kadrosu

Bu sezonda da kemik kadro karşımıza çıkmaya devam edecek. Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin ve Abubakar Salim gibi isimleri göreceğiz.

Kadroya yeni katılacak oyuncular da var. James Norton Ormund Hightower olarak, Tommy Flanagan Lord Roderick Dustin olarak, Dan Fogler Ser Torrhen Manderly olarak, Tom Cullen Ser Luthor Largent olarak, Joplin Sibtain Ser “Bold” Jon Roxton olarak ve Barry Sloane Ser Adrian Redfort olarak diziye dahil olacak.